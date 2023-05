Prefeitura do Rio orienta empresas interessadas em atuar no Réveillon

A prefeitura do Rio já começou os preparativos para a festa de fim de ano. O primeiro passo é o Caderno de Encargos e Contrapartidas para o Réveillon 2024, lançado por meio da Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro, a Riotur. Nele, estão todas as informações técnicas exigidas à realização do evento que, pela primeira vez, ocorrerá em dez bairros.

No próximo réveillon, turistas e moradores da cidade poderão se divertir também na Praça Mauá, na região portuária do Rio e na Praça das Juras, em Bangu, na zona oeste. Segundo a prefeitura, a inclusão da Praça Mauá foi para celebrar a revitalização da região. Os outros locais são as Praias de Copacabana e Flamengo, na zona sul; o Piscinão da Praia de Ramos, a Praça do Conjunto Habitacional IAPI da Penha, o Parque Madureira, Praia da Bica, na Ilha do Governador, na zona norte; a Praia de Sepetiba, na zona oeste; e Praia da Moreninha, na Ilha de Paquetá, no nordeste da Baía de Guanabara.

A prefeitura afirmou que o Caderno de Encargos, publicado na edição desta quarta-feira (24) do Diário Oficial do Município, “é uma orientação às empresas que pretendem apresentar propostas para a organização e a realização do réveillon em todos os palcos, incluindo queima de fogos de artifício obrigatoriamente nos bairros de Copacabana, Flamengo (em balsas) e Penha (no alto da Igreja), além de programação musical variada”.

Embora tenha os locais já determinados, será permitido à empresa interessada sugerir pontos adicionais para a queima de fogos. A decisão, no entanto, caberá à comissão julgadora. “Não serão aceitas propostas que não contemplem todos os bairros já definidos”, informou a prefeitura.

Pedra de Guaratiba, na zona oeste, onde ocorreu festa em edições anteriores, não foi incluída no Caderno de Encargos, mas a prefeitura já prometeu uma celebração no local. “Devido a limitações de espaço e logística, foi feita a opção pela instalação de uma estrutura mais robusta em Bangu, com capacidade para receber um número maior de moradores com conforto e segurança.”

Copacabana

A tradicional festa de Copacabana, que já atraiu mais de 2,5 milhões de pessoas, terá um palco principal e, preferencialmente, mais dois palcos satélites. Já a proposta inicial nos outros bairros prevê apenas um palco. “Um ponto fundamental para a escolha do vencedor é que os proponentes apresentem um projeto com linguagem unificada, fazendo com que toda a cidade esteja na mesma sintonia”, orientou a prefeitura.

As empresas interessadas na seleção podem solicitar o Caderno de Encargos e Contrapartidas a partir desta quinta-feira (25) por e-mail.