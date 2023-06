Festival de circo nas unidades do Sesc em SP começa nesta sexta-feira

Doze unidades do Sesc da capital paulista e uma em Guarulhos (SP) recebem, a partir de hoje (16), a sétima edição do Festival Internacional Sesc de Circo. A programação traz seis estreias mundiais em um total de 21 espetáculos, sendo dez deles internacionais. No total, ocorrerão cerca de 40 atrações, entre espetáculos, atividades formativas e encontros entre profissionais.

Obras dos países Togo, Guiné e Hungria participarão pela primeira vez do festival, que terá ainda produções da Alemanha, Argentina, Bélgica, China, Colômbia, Estados Unidos, França, do México, Peru e Uruguai, além de apresentações de artistas brasileiros.

As apresentações ocorrerão nas unidades do Sesc 24 de maio, Avenida Paulista, Belenzinho, Campo Limpo, Consolação, Centro de Pesquisa e Formação (CPF), Guarulhos, Ipiranga, Itaquera, Pinheiros, Pompeia, Santana e Vila Mariana.

A programação completa, que ocorrerá até o próximo dia 25, está disponível no site sescsp.org.br/circos.