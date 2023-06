Rio recebe competição de ciclismo do Tour de France neste domingo

A cidade do Rio Janeiro sediará, neste final de semana, a terceira edição do L'Étape Rio by Tour de France. As largadas serão realizadas no domingo (25), às 6h, na Marina da Glória, com 1,8 mil ciclistas divididos em várias categorias, que vão competir no percurso curto (55 km) ou longo (110 km).

O L'Étape Brasil é voltado para os ciclistas amadores e tem a chancela do Tour de France, uma das maiores competições de ciclismo de rua do mundo.

O L'Étape Brasil by Tour de France é uma das mais importantes provas do ciclismo amador do país. Com três etapas no país, o evento só perde para o México em números de provas chanceladas pelo Tour de France.

A prova repete alguns trechos do ciclismo de estrada dos Jogos Olímpicos Rio 2016, como o Aterro do Flamengo, Vista Chinesa e as praias de Copacabana e Ipanema. A organização fez um acréscimo de percurso no Alto da Boa Vista e também na Estrada da Canoa. Além disso, as altimetrias também estão maiores do que em 2022. No percurso curto, a altimetria acumulada é de 650 metros. Já no longo, serão 1300 metros, uma diferença de 200 metros a mais, o que equivale a um prédio de 70 andares.

''O L'Étape é uma experiência de ciclismo com padrão internacional chancelado pelo Tour de France com padrão europeu, com horário, exclusividade de vias, segurança e conforto. Pedalar no Rio de Janeiro, um dos principais cartões-postais do mundo, exige muito planejamento e interação com os órgãos públicos locais'', disse, em nota, Fernando Cheles, diretor de prova.

O certame tem 30 etapas espalhadas pelo mundo. Entre os países que recebe as etapas amadoras estão: México, Canadá, Colômbia, República Tcheca, Dinamarca, França, Equador, Grécia, Brasil, Indonésia, Bolívia, Estados Unidos, Espanha, Romênia, Eslovênia, Eslováquia, Suíça, Portugal, Holanda, Bulgária, Chipre, Malásia e Tailândia.