Laudo vê como criminoso incêndio em garagem de ônibus de Petrópolis

Laudo emitido pelo Corpo de Bombeiros do Estado do Rio apontou uma possível “ação pessoal direta e indireta” no incêndio que atingiu a garagem das empresas de ônibus Petro Ita e Cascatinha, na madrugada do dia 9 de maio último, destruindo 74 ônibus, em Petrópolis, região serrana do estado do Rio.

Desse total, pelo menos 20 ônibus estavam fora de circulação por falta de peças de reposição. O documento foi disponibilizado nesta quinta-feira (27) para a Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes (CPTrans), responsável por formular a política de trânsito e transportes e a operação dos ônibus urbanos que circulam na cidade.

Prefeitura cobra resposta

“Após a divulgação desse laudo do Corpo de Bombeiros, temos ainda mais convicção de que foi um incêndio criminoso para jogar a cidade no caos. Vamos continuar cobrando do Ministério Público e da Polícia Civil que as investigações sejam rigorosas. A população de Petrópolis precisa de uma resposta”, disse o prefeito Rubens Bomtempo.



O documento é assinado por dois peritos do Corpo de Bombeiros e aponta que “não se pode ser descartada a hipótese de múltiplos focos de origem”, “não se pode ser descartada a hipótese de causa pessoal” e “não podem ser descartadas as hipóteses de ação pessoal direta e ação pessoal indireta”.



O presidente da CPTrans, Thiago Damaceno, disse que “o laudo do perito contratado pela prefeitura de Petrópolis já apontava para um possível incêndio criminoso. Ainda não tivemos acesso ao laudo da Polícia Civil, mas já solicitamos que o mesmo seja disponibilizado. É preocupante que os indícios de crime sejam ainda mais fortes, depois da conclusão da perícia do Corpo de Bombeiros”, afirmou.