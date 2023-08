Hoje é Dia: combate ao fumo e 100 anos de Emilinha Borba são destaques

Esta semana, que começa em agosto e se encerra já em setembro, tem um dia importante para o combate ao tabagismo. Em 29 de agosto, é o Dia Nacional de Combate ao Fumo. Esta matéria do Revista Brasil de 2022 conta a origem da data, uma lei de 1986. Na ocasião, um oncologista falou sobre os males do vício:

O 29 de agosto também é marcado pelo Dia Nacional da Visibilidade Lésbica, uma oportunidade para destacar a importância da igualdade de gênero e a valorização das vivências lésbicas, bem como para lutar contra a discriminação e o preconceito. Em 2017, a data foi celebrada pelo programa Estação Plural, da TV Brasil. Confira:

Dois dias antes, em 27 de agosto, é o Dia Nacional do Psicólogo. A ocasião serve para reconhecer e valorizar o trabalho essencial dos profissionais que se dedicam a entender e cuidar da saúde mental, oferecendo apoio e orientação em tempos de desafios emocionais. O Tarde Nacional também abordou a data em 2021. Confira entrevista:

Edu Lobo e Emilinha Borba

No âmbito artístico, o mês de agosto também celebra o nascimento de talentos musicais. Em 29 de agosto, comemora-se o octogésimo aniversário de Edu Lobo, cantor, compositor, arranjador e instrumentista fluminense que contribuiu significativamente para a música brasileira. Neste ano, ele deu uma entrevista ao Antena MEC, que pode ser ouvida abaixo:

No dia 31 de agosto, homenageamos o centenário de Emília Savana da Silva Borba, mais conhecida como Emilinha Borba, uma das rainhas da Era de Ouro do Rádio. Com carreira consolidada na Rádio Nacional do Rio, ela teve uma entrevista dada à TVE-RJ na década de 1980 exibida no programa Recordar É TV em 2020.

Dentro da EBC e já em setembro, temos duas datas marcantes. No dia 1º, o programa esportivo No Mundo da Bola, da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, completa 76 anos de sua estreia, no longínquo ano de 1947. Esta matéria do Portal EBC de 2013 (que falava sobre a atração voltar a ser ao vivo), relembrou edições dos anos 1940 do programa.

No mesmo dia, comemoramos a inauguração da Rádio Nacional da Amazônia. Fundada em 1977, a emissora foi tema de uma matéria da Radioagência Nacional feita no ano passado e que pode ser ouvida abaixo:

Confira a lista semanal do Hoje é Dia com datas, fatos históricos e feriados: