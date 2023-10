Hoje é Dia: datas, fatos e feriados de outubro de 2023

O mês de outubro tem um feriado nacional. No dia 12 de outubro, o Brasil celebra o Dia de Nossa Senhora Aparecida, data em que muitos fiéis prestam homenagem à santa. Em 2018, o História Hoje falou de quando a santa se tornou Padroeira do Brasil.

No mesmo dia, é comemorado no Brasil o Dia das Crianças (que não é o motivo para o 12 de outubro ser um feriado). No ano passado, a Agência Brasil falou sobre a data, que surgiu com um decreto de 1924 e ganhou força com campanhas de empresários.

Para além do 12 de outubro, o mês tem uma série de datas significativas e eventos especiais celebrados no Brasil e em todo o mundo. Em 3 de outubro, completa-se os 70 anos da sanção da Lei nº 2004, que criou a Petrobrás e estabeleceu a política nacional do petróleo.

Já em 5 de outubro, celebramos os 35 anos da promulgação da Constituição Brasileira de 1988, também conhecida como Constituição Cidadã. A Agência Brasil também tem um conteúdo sobre a criação da carta magna brasileira.

Em 24 de outubro de 2007, é a Empresa Brasil de Comunicação que completa 16 anos. Criada pelo Decreto nº 6.246, a EBC é responsável pela TV Brasil, Rádio Nacional, Rádio MEC, Agência Brasil e Radioagência Nacional.

Para fechar o mês, no dia 31 de outubro é celebrado o Dia das Bruxas, uma comemoração tradicional em diversos países e que tem ganhado espaço no Brasil (que também festeja a figura do Saci no último dia do mês).

Outubro de 2023

1

Dia Internacional das Pessoas Idosas - comemoração instituída pela Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas na Resolução Nº 45/106 de 14 de dezembro de 1990, que também é conhecida como "Dia Internacional do Idoso", e que está oficializada no Brasil como "Dia Nacional do Idoso" Dia Internacional da Música - comemoração internacional, que foi instituída por uma resolução de 1973 da 15ª Assembleia Geral do Conselho Internacional de Música Dia Mundial do Vegetarianismo - comemoração internacional de vegetarianos que foi instituída em 1977 pela Sociedade Vegetariana Norte-Americana e aprovado em 1978 pela União Vegetariana Internacional

2

Dia Mundial do Habitat - comemoração móvel que foi instituída pela ONU na resolução Nº 40/202A de 17 de dezembro de 1985, após a Conferência das Nações Unidas sobre Assentamentos Humanos, para ser festejada na primeira segunda-feira de outubro Dia Internacional da Não-Violência - comemoração instituída pela ONU numa Resolução de 15 de Junho de 2007 para marcar a data do nascimento do líder pacifista hindu, Mahatma Gandhi Dia Nacional do Pacifismo Ativo e pelo Desarmamento - comemoração conforme Lei Nº 11.619 de 19 de dezembro de 2007, que está relacionada com o "Dia Internacional da Não-Violência

3

Morte do ator fluminense Wilson Chaves, o Wilson Grey (30 anos) - considerado um dos melhores atores do cinema nacional e o artista que mais fez filmes no Brasil, participando de mais de 200 longas-metragens Presidente Getúlio Vargas sanciona Lei nº 2004, que cria a Petrobrás e dispõe sobre a política nacional do Petróleo (70 anos)

4

Dia Mundial dos Animais - comemoração internacional, que teria sido criada em 1929 no "Congresso de Proteção Animal" realizado na cidade austríaca de Viena ou em 1931, durante um encontro de ecologistas realizado na cidade italiana de Florença

5

Nascimento do filósofo e escritor francês Denis Diderot (310 anos) - notável durante o Iluminismo, é conhecido por ter sido o co-fundador, editor chefe e contribuidor da Encyclopédie, junto com Jean le Rond d’Alembert Morte do cantor e compositor pernambucano Juarez Araújo (20 anos) Promulgação da Constituição Brasileira de 1988 (35 anos) - também conhecida como Constituição Cidadã

7

Nascimento do compositor fluminense Nelson Trigueiro (110 anos) Dia de Nossa Senhora do Rosário - as comemorações da data em diversas localidades são importantes manifestações da cultura popular brasileira

8

Nascimento do poeta, cantor e compositor maranhense Catulo da Paixão Cearense (160 anos) - conhecido como "O Poeta do Sertão" Nascimento da cantora fluminense Marilu (105 anos) - uma das estrelas da Rádio Nacional Nascimento do jogador de futebol fluminense Valdir Pereira, o Didi (95 anos) Dia Nacional de Doação de Cordão Umbilical - comemoração criada pela Lei Nº 13.309 de 6 de julho de 2016, com o objetivo de estimular a doação por meio da coleta de sangue do cordão umbilical e da placenta, feita logo após o parto, com o consentimento da mãe Dia do Círio de Nossa Senhora de Nazaré - considerado um dos maiores eventos religiosos do mundo, é celebrado anualmente desde 1793, na cidade de Belém do Pará, no segundo domingo de outubro (data móvel)

9

Nascimento do astrônomo e físico alemão Karl Schwarzschild (150 anos) - um dos fundadores da Astrofísica moderna

10

Nascimento da cantora e radioatriz fluminense Celeste Coelho Brandão, a Alda Verona (125 anos) - em 1942, foi contratada pela Rádio Nacional para o seu radioteatro, lá permanecendo por exatos trinta anos e intepretando diversos papéis Nascimento do compositor de óperas italiano Giuseppe Verdi (210 anos) Morte da cantora, compositora e atriz francesa Édith Giovanna Gassion, a Édith Piaf (60 anos) Líder estudantil Honestino Guimarães, então presidente da UNE na clandestinidade, desaparece após prisão (50 anos) Dia Mundial da Saúde Mental - comemoração internacional, que foi instituída pela Federação Mundial para a Saúde Mental com o apoio da Fundação de Saúde Mental e da ONU desde 1992 Dia Nacional de Luta contra a Violência à Mulher - comemorado desde 10 de outubro de 1980 para marcar a data em que inúmeras mulheres reuniram-se nas escadarias do Teatro Municipal de São Paulo, como parte de um movimento de caráter nacional, em protesto contra o então índice crescente de crimes contra mulheres em todo o Brasil

11

Nascimento do cantor, compositor e poeta fluminense Angenor de Oliveira, o Cartola (115 anos) Nascimento do cantor, violonista e compositor fluminense Jorge Vercillo (55 anos) Morte do poeta, cineasta e ator francês Jean Cocteau (60 anos) Inauguração do Teatro Brasileiro de Comédia em São Paulo (75 anos) Dia Internacional da Menina - comemoração instituída pela ONU na Resolução Nº 314 de 19 de dezembro de 2011, marca os progressos realizados na promoção dos direitos das meninas e mulheres adolescentes e reconhece a necessidade de se ampliar as estratégias para eliminar as desigualdades de gênero em todo o mundo

12

Nascimento do escritor e jornalista mineiro Fernando Sabino (100 anos) Nascimento do cantor e compositor paulista Nelson Roberto Perez, o Bob Nelson (105 anos) - ouvido por Haroldo Barbosa, foi indicado para ser contratado pela Rádio Nacional, onde fez grande sucesso permanecendo por 29 anos Nascimento do cantor, compositor e radialista pernambucano Luiz Vieira (95 anos) - em 1953, transferiu-se para a Rádio Nacional e gravou a toada "Rolinha minha saudade" e o baião "Toada com Maria Jesuína", ambas de sua lavra Fundação do Banco do Brasil pelo então Príncipe-regente Dom João de Bragança (215 anos) Estudantes que participavam do XXX Congresso da UNE são presos em Ibiúna-SP (55 anos) Dia Mundial da Visão - comemoração móvel (2ª quinta-feira de outubro) sob a responsabilidade da Organização mundial da Saúde e Agência Internacional para a Prevenção da Cegueira Dia da Criança Dia da Nossa Senhora Aparecida, Padroeira do Brasil

13

Morte do poeta, crítico literário, professor de literatura pernambucano Manuel Bandeira (55 anos)

14

Nascimento do compositor e maestro paulista Aylton Escobar (80 anos) Canonização do religioso italiano Giovanni Battista Enrico Antonio Maria Montinido, o Papa Paulo VI (5 anos)

15

Nascimento do compositor e violinista fluminense Alberto de Castro Simões da Silva, o Bororó (125 anos) Morte do compositor e cantor fluminense Romeu Scovino, o Romeu Gentil (40 anos) Morte do compositor, jornalista, locutor e disc-jóquei capixaba Jair Amorim (30 anos) Morte do cantor e instrumentista mineiro de música sertaneja de raiz José Dias Nunes, o Tião Carreiro (30 anos) Assinatura da Declaração Universal dos Direitos dos Animais (45 anos) Nelson Piquet conquista o bicampeonato mundial de Fórmula 1 (40 anos) Dia Internacional das Mulheres Rurais Dia do Professor - comemorado por brasileiros, conforme Decreto Nº 52.682 de 14 de outubro de 1963, para marcar a data do Decreto do imperador Dom Pedro I, emitido em 15 de outubro de 1827, que instituiu o ensino das primeiras letras no Brasil

16

Nascimento do jogador de futebol, comentarista e coordenador esportivo catarinense Paulo Roberto Falcão, conhecido com o "Rei de Roma" (70 anos) Nascimento do compositor e cantor fluminense Mário Pereira, o Marinho da Muda (95 anos) - um dos fundadores do Grêmio Recreativo e Escola de Samba Império da Tijuca Karol Wojityla, cardeal polonês, é eleito Papa, com o nome de João Paulo II (45 anos) Dia Mundial da Alimentação - comemoração internacional instituída pela Assembleia Geral da ONU na Resolução 35/70 de 5 de dezembro de 1980, também comemorado no Brasil como Dia Nacional da Alimentação

17

Nascimento do cantor e compositor paulista Fulgêncio Santiago, o Baby Santiago (90 anos) - um dos primeiros compositores de rock brasileiro, com letras bem humoradas e temas brasileiros, ao contrário da maioria dos outros cantores que gravavam versões de rocks americanos Dia Internacional Para a Erradicação da Pobreza - comemoração internacional, que foi instituída pela Assembleia Geral da ONU na sua Resolução A/RES/47/196 de 22 de dezembro de 1992

18

Nascimento do dramaturgo, teatrólogo, jornalista, cronista e professor fluminense da Academia Brasileira de Letras Joracy Camargo (125 anos) Nascimento do cantor, compositor e arranjador vocal fluminense Milton Lima dos Santos Filho, o Miltinho (80 anos) - integrante e atualmente empresário do grupo MPB4 Morte da pianista e compositora pernambucana Amélia Brandão Nery, a Tia Amélia (40 anos) - embora tenha iniciado sua carreira como pianista erudita, passou a dedicar-se sobretudo à música brasileira, particularmente ao choro, sendo muito comparada à sua predecessora Chiquinha Gonzaga; em crônica denominada "A Bênção, Ti'Amélia", Vinicius de Moraes chega a afirmar que Tia Amélia é uma ressurreição de Chiquinha Gonzaga com bossas novas Morte do compositor francês Charles Gounod (130 anos) - famoso sobretudo por suas óperas e músicas religiosas, inclusive "Ave Maria" Morte do ator e diretor de teatro, cinema e televisão polonês Zbigniew Marian Ziembinski (45 anos) Dia Mundial da Menopausa - comemoração internacional, que tem sido promovida pela Sociedade Internacional da Menopausa com o apoio da Organização Mundial da Saúdee de várias ONGs do Brasil e do mundo

19

Nascimento do poeta, cantor, compositor, jornalista, dramaturgo e diplomata fluminense Vinícius de Moraes (110 anos) Beatificação de Madre Tereza de Calcutá (20 anos)

20

Nascimento do cantor, compositor, produtor e radialista fluminense Paulo Tapajós (110 anos) - foi cantor, diretor e produtor de diversos programas da Rádio Nacional, do Rio de Janeiro, até sair em 1946 para a Rádio Tupi, ocupando o cargo de diretor artístico Morte do compositor e sambista fluminense Luiz Carlos da Vila (15 anos) Instalação da CPI do Orçamento (30 anos) Dia do Arquivista - comemorado no Brasil para marcar a data da fundação da Associação dos Arquivistas Brasileiros, que foi constituída em 20 de outubro de 1971 na cidade brasileira do Rio de Janeiro Dia Mundial da Estatística - comemoração internacional, que foi instituída pela 90ª Assembleia Geral da ONU na sua Resolução A/RES/64/267 de 3 de junho de 2010, em tributo desse serviço que é tido como um suporte fundamental para a tomada de decisões governamentais e para cidadania consciente Dia Mundial da Osteoporose - comemoração internacional que foi instituída em 1996 pela Sociedade Britânica de Osteoporose e que, a partir de 1997, foi adotada pela Fundação Internacional da Osteoporose

21

Morte do político pernambucano Gregório Bezerra (40 anos) Dia Mundial de Luta contra a Patologização da Transexualidade - comemoração móvel (sábado entre 17 e 23 de outubro) da comunidade de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais, Transgêneros e Simpatizantes, que está relacionada com a luta pela exclusão da definição transexualidade do Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, da Associação Norte-Americana de Psiquiatria e da Classificação Internacional de Doenças da OMS

22

Morte do dramaturgo, poeta, contista e jornalista maranhense Artur de Azevedo (115 anos) - foi um dos maiores defensores da criação do Teatro Municipal do Rio de Janeiro e um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras Nascimento do compositor, músico e humorista fluminense Jurandyr Czaczkes Chaves, o Juca Chaves (85 anos) Morte do compositor, jornalista, historiador, pesquisador e lexicógrafo pernambucano Nelson Barbalho (30 anos)

23

Dia da Força Aérea Brasileira Dia do Aviador - comemorado por brasileiros, conforme Lei Nº 218 de 4 de Julho de 1936 da então República dos Estados Unidos do Brasil, para marcar a data daquele que é tido, principalmente por brasileiros, como o 1º Vôo em Avião da história da aviação mundial, e que foi realizado na cidade francesa de Paris em 23 de outubro de 1906 pelo inventor brasileiro, Alberto Santos Dumont, enquanto piloto do "14 BIS"

24

Dia Internacional da Informação sobre o Desenvolvimento - comemoração instituída pela 27ª sessão da Assembléia Geral da ONU na Resolução A/Res ou NRES/3038 de 19 de dezembro de 1972, com o objetivo de chamar a atenção da opinião pública mundial para os problemas de desenvolvimento e a necessidade de se reforçar a cooperação internacional para a solução desses problemas a cada ano Dia das Nações Unidas - comemoração internacional que tem por fim marcar a data da entrada em vigor da "Carta das Nações Unidas", que se tornou vigente a partir de 24 de outubro de 1945, com a ratificação dos 5 países do Conselho de Segurança da ONU, representados por Estados Unidos da América, França, Reino Unido, República da China (posteriormente substituída pela República Popular da China), e a então URSS (União Socialista das Repúblicas Soviéticas)

25

Morte do diretor teatral paulista Flávio Rangel (35 anos) Nascimento do pintor paulista Antônio Hélio Cabral (75 anos) Nascimento do compositor francês Alexandre César Léopold Bizet, o Georges Bizet (185 anos) - autor de diversas óperas, como a mundialmente conhecida Carmen Dia Nacional da Saúde Bucal - foi instituída pela Lei Nº 10.465 de 27 de maio de 2002; tem por fim marcar a data da assinatura do Decreto Imperial Nº 9311 de 25 de outubro de 1884, que então criou os primeiros cursos de graduação de Odontologia no Brasil, inicialmente autorizados a funcionar nas cidades brasileiras do Rio de Janeiro e Salvador

26

Morte do ator, músico e comediante baiano Augusto Temístocles da Silva Costa, o Tião Macalé (30 anos) Primeiras regras do Futebol Moderno são criadas pela The Football Association em Londres (160 anos) Dia Nacional de Luta pelo Passe Livre - comemorado no Brasil para marcar a data do início da votação de um projeto de lei de iniciativa popular pelo passe livre, para ser aprovado em 4 de novembro de 2004 na Câmara de Vereadores de Florianópolis; busca aprofundar o debate sobre o direito de ir e vir das pessoas, sobre a mobilidade urbana nas grandes cidades e sobre um novo modelo de transporte para o Brasil, além de lutar por um transporte público fora da iniciativa privada, que garanta o acesso universal pelo passe livre para todas as camadas da população brasileira

27

Dia Mundial do Patrimônio Audiovisual - comemoração instituída pela UNESCO para marcar a data da aprovação de uma recomendação sobre a salvaguarda e conservação das imagens em movimento, que se deu na 21ª Reunião da própria UNESCO em 27 de outubro de 1980

28

Morte da cantora fluminense Iracema de Sousa Ferreira, a Nora Ney (20 anos) Dia Internacional da Animação - comemoração instituída pela Associação Internacional do Filme de Animação que é apoiada no Brasil pela Associação Brasileira de Cinema de Animação, para marcar a data da 1ª apresentação de "Teatro Ótico", do artista francês Émile Reynaud, que apresentava cenas animadas,"Pantomimas Luminosas" no Museu Grévin em Paris Dia do Servidor Público - comemorado por brasileiros, conforme Decreto Nº 5936 de 28 de outubro de 1943 e Artigo 236º da Lei Nº 8.112 de 11 de dezembro de 1990, pela qual também se instituiu o Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União, das autarquias, inclusive as em regime especial, e das fundações públicas federais, para marcar a data da Lei Nº 284 de 28 de outubro de 1936, pela qual se adotou o principio geral de formação de carreiras para os funcionários civis federais brasileiros

29

Morte do filósofo, matemático e físico francês Jean le Rond d'Alembert (240 anos) - participou na edição da Encyclopédie, a primeira enciclopédia publicada na Europa Dia Mundial do Acidente Vascular Cerebral - comemoração instituída pela Organização Mundial da Saúde e pela Federação Mundial de Neurologia; tem por fim conscientizar e prevenir sobre esse mal que chega a atingir uma a cada 6 pessoas Dia Nacional do Livro - comemoração criada pela Lei Nº 5.191 DE 13 de dezembro de 1966, pela qual se obriga a celebração nas escolas públicas e particulares de ensino fundamental e médio do Brasil, sem interrupção dos trabalhos escolares

31