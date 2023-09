Morre o carnavalesco Max Lopes, aos 74 anos

Morreu neste domingo (24) o carnavalesco Max Lopes, conhecido como o Mago das Cores, aos 74 anos de idade. A morte foi confirmada na rede social de Max Lopes. Entre os diversos trabalhos realizados, o carnavalesco é autor do desfile que consagrou o samba-enredo Liberdade! Liberdade! Abra as Asas Sobre Nós, em 1989, que rendeu o título de campeã à escola Imperatriz Leopoldinense.

Max Lopes também assinou desfiles da Estação Primeira de Mangueira, onde levou o título de supercampeão em 1984, com o enredo Yes, Nós Temos Braguinha. O supercampeonato foi realizado no ano de 1984, na inauguração do Sambódromo. Foi ainda campeão pela Mangueira em 2002, com Brasil com “Z” é pra cabra da peste, Brasil com "S" é nação do Nordeste”.

Em 2006, Max Lopes tomou posse como imortal da Academia Brasileira de Belas Artes, instituição voltada para o desenvolvimento, a promoção e o intercâmbio ligados às áreas afins das Belas Artes.

A morte de Max Lopes teve repercussão nas redes sociais. Escolas de samba do Rio de Janeiro prestaram homenagens. “O único carnavalesco SuperCampeão. A Estação Primeira de Mangueira, em nome da presidenta Guanayra Firmino, lamenta o falecimento do carnavalesco Max Lopes. Obrigada, Mago. Sua história será reverenciada e lembrada pra sempre, a Mangueira jamais te esquecerá!”, publicou no X a Mangueira.

“Anunciamos, com muita tristeza, o falecimento do Carnavalesco Max Lopes. Max iniciou sua trajetória na Imperatriz em 1977, com o Enredo “Viagens Fantástica às Terras de Ibirapitanga” e foi campeão, em 1989, com o enredo "Liberdade! Liberdade! Abra as Asas Sobre Nós”. Todos os Leopoldinenses lhe agradecem por toda dedicação ao nosso pavilhão. A Diretoria da Rainha de Ramos deseja muita força aos familiares e amigos. Que seja feita uma passagem de muita luz”, publicou na mesma rede social a Imperatriz Leopoldinense.