Operação ajudará peregrinos que visitarão Aparecida no feriado

Começa nesta quinta-feira (5) e segue até 15 de novembro a Operação Santuário Nacional de Aparecida 2023, da Polícia Rodoviária Federal (PRF). A ação é voltada a fiscalizar, orientar e educar peregrinos de diversas partes do Brasil, que se deslocam pela Rodovia Presidente Dutra rumo a Aparecida (SP), onde fica o santuário da padroeira do país.

Este ano, a ação, que até então era regional, integrará o calendário de Operações Nacionais da PRF, passando a contar com o reforço de policiais de outros estados. Com isso, segundo a PRF, será a maior já realizada na Via Dutra, rodovia que liga São Paulo ao Rio de Janeiro.

“Durante este mês de outubro, a Rodovia Presidente Dutra recebe aumento considerável no fluxo de veículos, peregrinos e ciclistas em direção ao Santuário Nacional de Aparecida. Neste ano, soma-se ainda o trânsito do feriado prolongado que começa na quinta-feira, dia 12 de outubro”, informou, em nota, a PRF.

Uma das novidades deste ano é a instituição do “serviço de contador de pedestres”, instalado em um dos pedágios da Via Dutra. Por meio de inteligência artificial, ele contabiliza a quantidade de peregrinos que passarão em direção ao Santuário, dando à PRF, pela primeira vez, acesso a esse tipo de dado, de forma a favorecer a implementação de políticas de segurança. Até então, a contagem ficava a cargo da concessionária que administra a rodovia.

Três bases móveis serão instaladas em pontos estratégicos da Dutra para prestar apoio e auxílio aos peregrinos. Também será instalada uma carreta, onde haverá palestras e ações educativas para o trânsito. A carreta, adaptada com um cinema, ficará no estacionamento do Santuário.

A PRF divulgou uma lista de recomendações a peregrinos e motoristas. Ela lembra que, em caso de emergência, todos podem ligar para o 191.

Recomendações aos peregrinos:

Atenção redobrada, principalmente ao atravessar ruas;

Usar roupas claras e coletes refletivos;

Quando em grupos, andar em fila indiana;

Evitar o uso do celular ou outros equipamentos que possam causar distração;

Evitar caminhar a noite, quando a visibilidade é reduzida;

Fazer um planejamento prévio da viagem, programando os pontos de parada;

Usar proteção solar;

Hidratar-se bem;

Estar sempre atento;

Não andar no leito da via.

Recomendações aos motoristas:

Atenção redobrada pela presença de pedestres;

Respeitar os limites de velocidade e sinalização da via;

Não usar celular durante a condução do veículo;

Se beber, não dirija.