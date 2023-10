São Paulo terá programação para o Dia das Crianças

A cidade de São Paulo terá, nesta quinta-feira (12), diversas atividades voltadas para o Dia das Crianças em instituições do governo do estado e da prefeitura. A entrada de crianças de até 12 anos será gratuita nos Museus da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas.

Um dos destaques da programação é a inauguração da exposição Futebol de Brinquedo, no Museu do Futebol, que propõe um mergulho na memória afetiva dos brinquedos da modalidade esportiva. Haverá ainda um espaço lúdico dedicado à primeira infância e brinquedos infláveis como o Surf Mecânico, Escalada e Desafio do Chute a Gol. Às 14h, terá contação de histórias relacionadas ao tema da exposição. Na área externa, o público poderá brincar com um Pregobol gigante e um Pebolim humano que integram a exposição.

O Museu da Língua Portuguesa terá programação gratuita para receber o público infantil e infantojuvenil no Dia das Crianças. As atividades serão das 9h às 18h. O Museu das Culturas Indígenas promoverá brincadeiras da Aldeia Itapu, às 10h e às 14h.

O evento Rua de Brincar, no Teatro Sérgio Cardoso, apresentará programação gratuita para as famílias, a partir das 10h30. O trecho da Rua Rui Barbosa - onde está localizado o teatro - será fechado para o evento visando a realização de atividades de música, circo, teatro, contação de história, recreação e brinquedos.

Diversos equipamentos de cultura do estado disponibilizarão atividades para crianças em várias regiões em outubro.

Praças da Cultura

A prefeitura da capital paulista terá programação especial da ação Praças da Cultura - Dias das Crianças para esta quinta-feira. No feriado, praças de todas as regiões da cidade receberão atrações infantis gratuitas, das 10h às 14h. Serão 32 praças, com mais de 160 atividades. A programação completa está no site.

As atividades dedicadas às crianças se estendem ao longo do dia pelos equipamentos de cultura da capital paulista. Nos centros culturais, figuram entre os destaques a Banda Pequeno Cidadão, no Tendal da Lapa; a peça Gato Malhado e Andorinha Sinhá, no Teatro Arthur Azevedo; a projeção mapeada Vrumvrumzinho, no Teatro Paulo Eiró; e o Festival da Primeiríssima Infância, no Teatro Flávio Império.

Nas Casas de Cultura, o grupo KalungaErê se apresenta nas casas Hip Hop Sul, às 14h, Freguesia do Ó, às 15h, e Chico Science, às 17h. O circo Bando Golíardis estará às 15h na Casa de Cultura Freguesia do Ó e a brincadeira Voltando a Ser Criança acontece às 12h, na Casa de Cultura Raul Seixas. Além disso, haverá contação de histórias Helena Black - A princesa e a Costureira, na Casa de Cultura São Rafael.