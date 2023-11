Calor intenso causa novo adiamento da manutenção do Sistema Guandu

A onda de calor intenso e os fortes temporais que atingiram a região metropolitana do Rio de Janeiro fizeram com que a concessionária Cedae adiasse mais uma vez a manutenção anual do Sistema Guandu. Por causa de oscilações no fornecimento de energia elétrica em diversas regiões do estado, a distribuição de água foi afetada.

A Cedae, seguindo a deliberação do Conselho do Sistema de Fornecimento de Água da Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Estado do Rio de Janeiro (Agenersa), remarcou a ação prevista para esta quinta-feira (23) para o dia 30 de novembro. O serviço será realizado das 4h de quinta-feira às 4h de sexta-feira (1º), período em que a meteorologia aponta temperaturas mais amenas.

A manutenção é parte da preparação da empresa para o verão e é fundamental para que o sistema esteja pronto para a época de maior demanda.

Composto pela Estação de Tratamento de Água do Guandu e por dois subsistemas de água tratada, Marapicu e Lameirão, o sistema é responsável pelo abastecimento de mais de 10 milhões de pessoas no município do Rio de Janeiro e na Baixada Fluminense.

O serviço vai mobilizar mais de 500 profissionais, entre engenheiros, eletricistas, mecânicos e agentes de saneamento. Os técnicos farão inspeções e correções para reforçar a eficiência do sistema, como instalação de equipamentos, reparos gerais, ajustes eletromecânicos, revisão de peças e limpeza das estruturas que não podem ser acessadas durante a operação normal.

Abastecimento

Durante o serviço, a distribuição de água vai ficar interrompida, afetando o abastecimento para os municípios do Rio de Janeiro, Duque de Caxias, São João de Meriti, Nova Iguaçu, Mesquita, Nilópolis, Belford Roxo e Queimados. A operação do sistema será retomada de forma gradativa logo após a conclusão da manutenção.

A Cedae recomenda à população que economize água para o período, adiando tarefas não essenciais que exijam grande consumo.

A distribuição de água nas localidades atendidas é de responsabilidade das concessionárias Águas do Rio, Iguá e Rio+Saneamento, de acordo com as respectivas áreas de atuação.