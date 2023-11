DR com Demori aborda relações raciais e diversidade com Silvio Almeida

A edição do programa Dando a Real com Leandro Demori destaca uma conversa franca do professor, jurista, escritor e ministro Silvio Almeida com o apresentador e jornalista nesta terça (14), às 22h, na TV Brasil.

O titular da pasta de Direitos Humanos e Cidadania fala sobre relações raciais e diversidade. Também comenta a luta pela igualdade e contra o racismo durante o bate-papo, que fica disponível no app TV Brasil Play. O conteúdo ainda vai ao ar na Rádio Nacional e na Rádio MEC no mesmo dia, às 23h.

Ao longo do programa, Silvio Almeida destaca a paixão por música, como o samba e o jazz. Já foi guitarrista e chegou a ter uma banda chamada Delito. Mas ele conta que foi no rap que encontrou sua bandeira de luta contra o racismo.

“Os Racionais (MCs) foram fundamentais para entender o que eu posso chamar de juventude negra. Falar de juventude é falar de parâmetros culturais, coisa que os jovens negros puderam ter a partir do advento do rap”, diz.

Durante a conversa, o convidado conta também que a ancestralidade envolve a construção da memória e do pertencimento. Sobre seus próprios ancestrais, Silvio lembra a história inusitada do bisavô, que quase foi incinerado vivo na época da epidemia de gripe espanhola, em São Paulo. Para ele, a luta do bisavô e de seus descendentes, recheada de fatos curiosos, imprimiu grande efeito subjetivo em sua vida.

“Tenho que fazer valer a pena esta oportunidade que foi dada ao meu bisavô, preciso ser digno desta possibilidade que foi dada a ele e a todos aqueles que vieram depois dele, de sobreviver”.

Sobre o programa

No ar desde setembro na programação da TV Brasil, o talk show Dando a Real com Leandro Demori, ou DR com Demori traz personalidades que movimentam o mundo da política e das redes sociais para um papo mais íntimo e direto. Já passaram pela mesa nomes como o do ministro do Supremo Tribunal Federal Gilmar Mendes, a deputada federal Erika Hilton, o psicólogo Alexandre Coimbra e o fundador da banda Pink Floyd, Roger Waters.

A atração vai ao ar às terças-feiras, 22h. DR com Demori tem janela alternativa aos sábados, 19h30, e aos domingos, 22h30. Disponível no app TV Brasil Play, a nova produção ainda é veiculada pela Rádio Nacional e pela Rádio MEC na programação de terça, às 23h.

