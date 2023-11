Presidente da Liesa faz pergunta racista a carnavalesco da Portela

O presidente da Liga Independente das Escolas de Samba (Liesa) do Rio de Janeiro, Jorge Perlingeiro, fez uma fala racista no podcast Só Se For Agora, na noite de segunda-feira (13). Perlingeiro questionou a cor de um dos carnavalescos da Portela entrevistados. Podcast é uma publicação digital em formato de áudio ou vídeo.

Em podcast, Jorge Perlingeiro questionou a cor de um dos entrevistados: “Você é negro, preto? Estamos precisando dar uma tinta em você", disse ao carnavalesco da Portela.

"Você está muito clarinho. Sua mãe é negra, seu pai? Você não está com essa negritude toda”, perguntou.

Em nota, a Portela se manifestou nas redes sociais prestando solidariedade aos carnavalescos Antônio Gonzaga e André Rodrigues, presentes ao podcast. “Seguimos juntos na nossa jornada para uma sociedade em que a cor da pele não seja um defeito, o que está muito além de um desfile carnavalesco.”

A Portela lembrou que é uma instituição fundada por pretos, pobres e suburbanos há mais de 100 anos. “Temos como princípio a luta contra o preconceito de qualquer espécie, bem como o apoio incondicional à diversidade, Ao longo das décadas, ajudamos a fincar os pilares para construção de um mundo do samba múltiplo e plural.

A reportagem entrou em contato com a Liesa e aguarda posicionamento.