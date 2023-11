Réveillon do Rio terá dois palcos com orquestra, funk, pop e samba

A prefeitura do Rio de Janeiro anunciou nesta quinta-feira (9) as atrações musicais da queima de fogos de ano novo na Praia de Copacabana, a mais famosa do país. Neste ano, serão dois palcos com atrações nacionais, um localizado em frente ao hotel Copacabana Palace, e outro em frente à Rua República do Peru.

A cantora Ludmilla, um dos maiores nomes do funk nacional, será uma das atrações do Palco Copacabana, em frente ao hotel. Também se apresentarão ali as cantoras Glória Groove e Luísa Sonza, e o cantor Nattan. Além deles, se apresenta a atual campeã do carnaval, a escola de samba Imperatriz Leopoldinense.

Fogos

Ainda nesse mesmo palco, os minutos finais de 2023 e a queima de fogos que dá início a 2024 terão apresentação ao vivo de uma orquestra sinfônica.

No segundo palco, o tema será o samba, e as atrações desse ritmo serão Jorge Aragão, Teresa Cristina e Diogo Nogueira. O ícone do pagode Belo e a escola vice-campeã do carnaval, Viradouro, fecham a programação.

A festa de virada do ano se estenderá ainda a palcos em outras áreas da cidade: Praia de Ramos, Praia do Flamengo, Penha, Parque Madureira, Praia de Sepetiba, Ilha do Governador, Ilha de Paquetá e dois palcos inéditos: Praça Mauá e Bangu. Na Praça Mauá, serão vistos artistas cariocas e de fora do Rio. Já em Bangu, na Praça das Juras, as atrações vão traduzir a brasilidade e diferentes ritmos musicais.