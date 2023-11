Uma pessoa morre após fortes chuvas em São Paulo

Uma pessoa morreu em Osasco, na Grande São Paulo, durante as intensas chuvas e fortes ventos que atingiram boa parte do estado na tarde desta sexta-feira (3). Segundo o Corpo de Bombeiros, a vítima morreu após duas árvores terem caído sobre ela e sobre um muro que desabou na Avenida Luis Rink.

O Corpo de Bombeiros informou que as chuvas e os ventos da tarde de hoje provocaram 12 desabamentos e a queda de 120 árvores na Grande São Paulo.

De acordo com a Ecovias, concessionária que administra o Sistema Anchieta e Imigrantes, uma árvore de grande porte caiu na altura do Km 10 da Rodovia Anchieta, sentido litoral, bloqueando a pista e causando congestionamento.

A chuva também provocou estragos no Autódromo de Interlagos onde, neste fim de semana, será disputado o Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1. Lá houve queda do teto de uma arquibancada, conforme registrou o fotógrafo Andy Hone, em suas redes sociais. “Que dez minutos assustadores na pista! O teto de uma arquibancada colapsou na última curva, e eu quase fui decapitado pela queda de destroços”, escreveu Andy Hone no X (ex-Twitter).

Por causa das chuvas, a capital paulista ficou em estado de atenção para alagamentos entre as 15h42 e as 17h30 de hoje.

Além da chuva, o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) informou que foram registrados ventos de até 103 km/h na região do Aeroporto de Congonhas.



Segundo o CGE, a passagem de uma frente fria pela capital paulista provocará queda de temperatura a partir deste sábado (4). A sensação de frio não será duradoura e voltará a esquentar a partir da quarta-feira (8).