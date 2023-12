Concurso Público Unificado será realizado em 180 cidades em 2024

O Concurso Público Nacional Unificado (CPNU) será aplicado em 180 cidades, conforme lista divulgada pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos. As provas serão realizadas em março de 2024.

Dos municípios selecionados, 39 cidades estão na região Norte, 54 no Nordeste, 20 na região Centro-oeste, 44 no Sudeste e 23 no Sul.

De acordo com o ministério, a seleção foi feita a partir dos seguintes critérios: tamanho da população (mais de 100 mil habitantes), raio de influência na região e facilidade de acesso. Caso o município não tenha estrutura suficiente para a realização do concurso, os exames serão aplicados em cidades próximas.

“Fica mais fácil e mais barato para as pessoas fazerem a prova perto de suas casas. Além disso, pagando apenas uma inscrição os candidatos concorrem a vagas de vários órgãos públicos”, ressaltou o secretário de Gestão de Pessoas do ministério, José Celso Cardoso, em publicação da pasta.

Conhecido como Enem dos concursos, o primeiro concurso público unificado visa preencher 6.640 vagas para servidores federais e será aplicado pela Fundação Cesgranrio.

Veja a distribuição por regiões:

Região Norte - 39 municípios

- dois no Acre

- nove no Amazonas

- três no Amapá

- 16 no Pará

- quatro em Rondônia

- dois em Roraima

- três no Tocantins

Região Nordeste - 54 municípios

- dois em Alagoas

- 16 na Bahia

- seis no Ceará

- nove no Maranhão

- quatro na Paraíba

- cinco em Pernambuco

- sete no Piauí

- três no Rio Grande do Norte

- dois em Sergipe

Região Centro-Oeste - 20 municípios

- oito em Goiás

- quatro em Mato Grosso do Sul

- sete em Mato Grosso

- um no Distrito Federal

Região Sudeste - 44 municípios

- quatro no Espírito Santo

- 24 em Minas Gerais

- quatro no Rio de Janeiro

- 12 em São Paulo

Região Sul - 23 municípios

- oito no Paraná

- nove no Rio Grande do Sul

- seis em Santa Catarina