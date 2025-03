Rio distribui preservativos e informações sobre IST/Aids no carnaval

A Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro (SMS) realiza neste carnaval ações de prevenção e promoção de saúde nos principais blocos de rua da cidade e no Sambódromo e entorno. O objetivo é distribuir entre os foliões material educativo sobre infecções sexualmente transmissíveis (IST), além de preservativos externos e internos. As ações começam neste sábado (1º) e vão até a terça-feira de carnaval (4).



Dezoito agentes promotores de saúde vão circular pela cidade distribuindo material informativo sobre ISTs, profilaxia pós-exposição (PEP) e pré-exposição (PrEP), e cerca de 200 mil preservativos externos e internos. As equipes estarão nas ruas identificadas com a camisa e a mochila pirulito/estandarte da campanha Cuide-se na folia!.

Durante o carnaval, unidades de urgência e emergência, como as UPAS, estão prontas para o atendimento e oferta de PEP para pessoas que tenham tido relações sexuais desprotegidas nesse período. Ao longo de todo o ano, a testagem rápida para diagnóstico de HIV/Aids e outras ISTs, realização da PrEP e PEP, e retirada de preservativos podem ser feitas em qualquer unidade de atenção primária do município (Clínicas da Família e Centros Municipais de Saúde). Nestas unidades, também são fornecidas gratuitamente as medicações para o tratamento do HIV/Aids e outras ISTs, e vacina para hepatite B.



A PrEP consiste no uso de medicação antirretroviral por pessoas não infectadas pelo HIV, a fim de se evitar a infecção durante a relação sexual. Já a PEP deve ser utilizada em casos de exposição pontual isolada ao vírus, com os comprimidos tomados somente diante do risco.