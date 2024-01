Hoje é Dia: 100 anos de Heleninha Costa e São Sebastião são destaques

A semana entre os dias 14 e 20 de janeiro de 2024 tem como destaque o aniversário de nascimento e de morte de figuras famosas. No dia 18, o nascimento da cantora fluminense Heleninha Costa completa 100 anos. A cantora, famosa na época de ouro do rádio, trilhou o início da carreira na Rádio Nacional. E um pouco desta trajetória é contada neste episódio do Histórias do Frazão.

Outro nome que faz parte da história do rádio e é lembrado nesta semana é do compositor e cantor baiano, Waldeck Artur Macedo, conhecido como Gordurinha. No dia 16, a morte dele (que ocorreu em 1969) completa 55 anos. Ele teve a história contada no História Hoje no ano passado (na ocasião do seu centenário de nascimento):

Outra figura marcante que completaria aniversário na semana é a do comediante Mauro Faccio Gonçalves, mais conhecido como Zacarias do grupo Trapalhões. No dia 18 de janeiro, ele faria 90 anos. Em 2016, o História Hoje também contou um pouco da sua biografia:

No dia 20 de janeiro, completam-se 40 anos da morte do ator e nadador romeno Johnny Weissmuller. Ele ficou conhecido mundialmente como o astro do clássico filme Tarzan, mas se destacou antes disso: em 1924, ele ganhou medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Paris. Em 2016, a Rádio Nacional relembrou como ele passou de atleta para ator em um especial sobre as Olimpíadas do Rio de Janeiro.

No mesmo dia, a morte do escritor e dramaturgo mineiro Aníbal Machado completa 60 anos. Fundador do grupo teatral O Tablado e ícone do movimento antropofágico, ele foi personagem do História Hoje em 2016.

Datas comemorativas

O dia 20 de janeiro também é marcado por três datas comemorativas: duas delas são o Dia Mundial do Queijo e o Dia Nacional da Parteira Tradicional, que foi celebrado pela Radioagência Nacional em 2023:

A terceira data é o Dia de São Sebastião. Por causa do santo, o 20 de janeiro é feriado no Rio de Janeiro. A história do padroeiro da cidade foi contada pelo Repórter Rio em 2010 e pode ser relembrada abaixo:

Confira a lista semanal do Hoje é Dia com datas, fatos históricos e feriados: