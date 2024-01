UFRJ lança guia de principais fenômenos astronômicos do ano

Chuvas de meteoros, passagens de cometas e o auge do brilho de estrelas estão entre os fenômenos listados no guia Efemérides Astronômicas, divulgado nesta sexta-feira (19) pelo Observatório do Valongo, da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).

Com o objetivo de resgatar o interesse pela contemplação celeste, o material apresenta, com linguagem simples, quais são os corpos celestes, quando e como visualizá-los.

As datas dos fenômenos são listadas mês a mês, e o guia também apresenta mapas celestes para ajudar na observação.

O documento lista nove chuvas de meteoro que ocorrerão de janeiro a dezembro, e seis cometas que poderão ser vistos apenas com o uso de binóculos ou pequenos telescópios. Além disso, em 2024, serão visíveis dois eclipses em algumas regiões do Brasil, um lunar e outro solar, ambos parciais.

O guia é produzido desde 2016 e traz explicações como o que é o sol, quais e como são os planetas do sistema solar, as galáxias, as paisagens cósmicas e a lua em seções temáticas, com ilustrações.

O leitor também poderá conhecer um pouco da história e do acervo do Observatório do Valongo, o segundo mais antigo observatório do Brasil, fundado em 1881.