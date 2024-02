Blocos infantis comandam carnaval nas ruas de Brasília este domingo

Que o carnaval de rua no Distrito Federal é tradição forte, ninguém tem dúvida. Os blocos desfilam diversidade, estilos e públicos diferentes. Tem para todos os gostos e no domingo de carnaval, a criançada ganha as ruas e comanda a folia.

Os mais antigos blocos infantis do Quadradinho, como é carinhosamente chamado o Distrito Federal, saem hoje, como o Baratinha, que concentra perto do foguetinho no Parque da Cidade. Tem também o Tesourinha e o Ventoinha de Canudo, na Asa Norte, além do Menino de Ceilândia, inspirado no carnaval de Olinda, com os bonecos gigantes.

Confira a agenda dos blocos de rua deste domingo:

Baratinha - 13h30 às 20h30 - Parque da Cidade - Estacionamento 12 – Asa Sul

Tesourinha - 15h às 22h - Praça Central da SQN 410, em frente à Prefeitura Comunitária – Asa Norte

Ventoinha de Canudo - 16h às 22h - CLN 205/ 206 – Asa Norte

Menino de Ceilândia - 14h às 22h - CNM 01 - Estacionamento Fórum/BRB – Ceilândia

Deficiente é a Mãe – 11h - Unaparque – Parque da Cidade no Estacionamento 10 – Asa Sul

CarnaVitrola - 16h às 22h - Eixão Norte, na altura da 211 Norte – Asa Norte

Charretinha + Tropicaos - 12h às 19h - Praça da Igreja, Praça Nelson Corso, Quiosque da Maria - Lote 1 - Vila Planalto

Harmonia do Sampler - 15h às 20h - Primo Pobre - CLN 203, bloco D, Loja 73 – Asa Norte

DesMaiô - 11h às 16h - Setor Carnavalesco Sul – Asa Sul

Batunkejé - 15h às 19h - Praça da Resistência - Vila Telebrasília

Saruê Perfumado (encontro de fanfarras e grupos de percussão) - 13h às 19h - Avenida W3 - entre 506 e 508 Sul – Asa Sul

Vamos FullGil - 10h às 19h - Espaço Eixo Cultural Ibero-americano – Eixo Monumental

Raparigueiros - 17h às 23h - Setor Cultural da República, Biblioteca Nacional – Eixo Monumental

Bloco das Montadas - 10h às 18h - Setor Cultural da República, Biblioteca Nacional – Eixo Monumental

Samba da Mulher Bonita - 14h às 18h - Praça Central - Paranoá

Seca Pimenteira - 10h às 18h - Feira Permanente - Riacho Fundo II

Sem Eira Nem Beira - 16h às 21h - Praça São Sebastião (Praça da Igrejinha) - Planaltina

CarnaRock - 14h às 22h – QNN Quadra 32, Área Especial G – Ceilândia