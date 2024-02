DR com Demori recebe professora de filosofia Lúcia Helena Galvão

A convidada do programa DR com Demori que vai ao ar na TV Brasil nesta terça-feira (6), às 22h, é a professora de filosofia Lúcia Helena Galvão. Durante o bate-papo com o jornalista Leandro, ela fala sobre o impacto da internet e das redes sociais no comportamento das pessoas, o individualismo, a relação do ser humano com a morte e outros temas.

"Eu poderia dizer que um dos esportes mais antigos da humanidade é a corrida de si mesmo". É com essa frase que a professora começa a entrevista que aborda como as pessoas usam a infinidade de atrativos trazidos pela tecnologia para distanciarem-se de si mesmas. Lúcia Helena aponta que a sociedade atual testemunha um aumento dos problemas de ordem psíquica. "O corpo está num lugar e a mente está em 10 lugares diferentes. E você não sabe nem dizer onde ela esteve, de tão disperso que está", diz a professora.

No bate-papo, ela ressalta a importância de se ter metas de propósitos pessoais durante a vida. "E, com isso, a tranquilidade de olhar para dentro, para fora, para trás e dizer: eu correspondi àquilo que eu sempre esperei de mim", pontua.

Na conversa, a professora faz ainda uma crítica à valorização do "ter" e não no "ser", e como o padrão de realização pessoal está focado naquilo que você possui. Ela considera esse movimento uma inversão de padrões. "Eu necessito ser, eu necessito uma garantia de que eu seja mais justo do que eu fui no passado, mais fraterno, mais íntegro. Que eu tenha mais a ideia do bem incorporada em mim. Isso traz realização, isso traz a verdadeira felicidade ".

O talk show Dando a Real com Leandro Demori, ou simplesmente DR com Demori, traz personalidades do mundo da política para um papo mais íntimo e direto, na tela da TV Brasil. Já passaram pela mesa nomes como o ministro do Supremo Tribunal Federal Gilmar Mendes, a deputada federal Erika Hilton, o psicólogo Alexandre Coimbra e o fundador da banda Pink Floyd, Roger Waters.

A atração vai ao ar às terças-feiras, às 22h, na telinha da emissora pública. DR com Demori tem janela alternativa aos sábados, às 19h30, e aos domingos às 22h30. Disponível no app TV Brasil Play, a nova produção ainda é veiculada pela Rádio Nacional e pela Rádio MEC na programação de terça, às 23h.

Acompanhe a programação da TV Brasil pelo canal aberto, TV por assinatura e parabólica. Sintonize: tvbrasil.ebc.com.br/comosintonizar.

Seus programas favoritos estão no TV Brasil Play, pelo site tvbrasilplay.com.br ou por aplicativo no smartphone. O app pode ser baixado gratuitamente e está disponível para Android e iOS. Assista também pela WebTV: tvbrasil.ebc.com.br/webtv.