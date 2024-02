Expansão de recursos do Google facilita busca por benefícios sociais

O usuário que busca informações sobre benefícios sociais como o Bolsa Família e o seguro-desemprego já encontra, no topo dos resultados do Google, um painel com links para conteúdos oficiais do governo federal. A partir desta semana, a plataforma ampliou os recursos para acesso à informação, incluindo outros serviços e benefícios do governo no modelo de busca.

Desenrola Brasil, Benefício de Prestação Continuada e Cadastro Único são alguns dos serviços contemplados na iniciativa, que tem o objetivo de facilitar o acesso a informações confiáveis sobre os benefícios, segundo o Google. Há ainda o Bolsa Atleta, Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), Auxílio-Gás, Programa Universidade para Todos, Caminho da Escola e Lei de Incentivo ao Esporte como outros exemplos.

De acordo com dados do Google Trends, as buscas pela plataforma Gov.br aumentaram 90% no Brasil em cinco anos. Já as buscas por Bolsa Família quase triplicaram no mesmo período. “Quem tem direito ao Bolsa Família?”, “Como se cadastrar?” e “Como saber se fui aprovado?” são as perguntas mais buscadas sobre o tema.

Essa é uma expansão da iniciativa anunciada em junho do ano passado, durante o evento Google for Brasil, que contemplava inicialmente os benefícios do Bolsa Família e seguro-desemprego e contou com o apoio do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI).

“Queremos ampliar e facilitar o acesso das pessoas a orientações sobre os serviços governamentais que atendem necessidades muitas vezes urgentes da população. Com essa novidade, queremos continuar colaborando com a rotina dos brasileiros, levando informações úteis e de confiança, de forma rápida, sobre como se tornar elegível ou solicitar determinado serviço, por exemplo”, destaca, em nota, o diretor de parcerias do Google para a América Latina, Newton Neto.

À medida que o governo disponibiliza mais informações e mais serviços digitais, a plataforma pretende também aprimorar os resultados da busca para facilitar o acesso a informações importantes sobre os benefícios. Em relação ao número de serviços contemplados pela iniciativa, o objetivo é que seja um trabalho contínuo de atualização.