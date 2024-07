Hoje é Dia: combate à hepatite e ao tráfico de pessoas são destaques

Duas das principais datas da semana entre os dias 28 de julho e 3 de agosto de 2024 nos convidam para a reflexão. Hoje é o Dia Mundial de Combate à Hepatite, instituído pela Organização Mundial da Saúde. Este dia faz parte do Julho Amarelo, mês dedicado a alertar sobre os perigos das hepatites virais e a importância da prevenção, diagnóstico e tratamento dessas doenças. No ano passado, a Agência Brasil destacou a data. Em 2016, o Repórter Brasil também falou sobre a efeméride.

A outra data é o Dia Mundial de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, instituído pela ONU. Celebrado em 30 de julho, visa conscientizar sobre o crime do tráfico de pessoas, que afeta milhões de pessoas até hoje em todo o mundo. Em 2014, o Repórter Brasil falou sobre a data.

No mesmo dia, é celebrado o Dia Internacional da Amizade, data que também foi instituída pela ONU. A data surgiu em 2011, quando a Assembleia Geral das Nações Unidas resolveu convidar todos os países membros a celebrarem a amizade. O 30 de julho tem relação com a chegada do homem à Lua e foi explicado pelo Repórter Brasil no vídeo abaixo:

Mais dois eventos são celebrados no dia 1º de agosto. Um deles é o Dia do Poeta de Literatura de Cordel, celebrado em matérias como a da Radioagência Nacional e do jornal Repórter Maranhão, da TV Brasil:

O outro é o Dia Mundial da Amamentação, instituído em 1992 pela Aliança de Ação Mundial pró-amamentação. A data marca o início da Semana Mundial do Aleitamento Materno, que promove a amamentação natural para bebês até os 2 anos de idade como uma prática essencial para a saúde infantil e combate à desnutrição. Em 2016, o Repórter DF relembrou a data:

Independência e lembrança de famosos

Hoje também é um dia importante na história do Brasil. Foi em um 28 de julho, de 1823, que o Maranhão aderiu à Independência do Brasil. A data, que é feriado estadual, foi tema desta matéria do Repórter Brasil em 2022.

Para fechar a semana, temos datas que nos ajudam a valorizar a memória de figuras marcantes na arte. No dia 29 de julho, completam-se 30 anos da morte do comediante fluminense Antônio Carlos Bernardes Gomes, mais conhecido como Mussum. Integrante do grupo humorístico "Os Trapalhões" e do grupo Originais do Samba, ele foi homenageado em programas da Rádio MEC como o Armazém Cultural e o Momento Três.

Em 31 de julho, completam-se 80 anos da morte do escritor francês Antoine de Saint-Exupéry. Ele é autor do livro "O Pequeno Príncipe", um clássico que transcende gerações e teve a biografia contada pelo História Hoje, da Radioagência Nacional, em duas ocasiões: em 2015 e em 2018.

Para fechar a semana, temos os 35 anos da morte do cantor e compositor pernambucano Luiz Gonzaga, o Rei do Baião, no dia 2 de agosto. Conhecido por popularizar o baião e outras formas de música regional nordestina e autor de clássicos como "Asa Branca", ele foi homenageado diversas vezes em veículos da EBC como o programa Rádio Sociedade (Rádio MEC) em 2022 e o Fique Ligado (TV Brasil) em 2019.





Confira a relação de datas do Hoje é Dia da semana entre 28 de julho e 3 de agosto de 2024: