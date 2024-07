TRT do Rio anuncia concurso para contratação de servidores

A presidência do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região (TRT-RJ) vai realizar concurso público para cargos efetivos pertencentes ao quadro permanente de pessoal. A decisão, tomada por unanimidade pelo Órgão Especial do TRT, foi comunicada por meio da Resolução Administrativa 19/2024, publicada no Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho na terça-feira (9).

O concurso terá validade de dois anos, a partir da homologação dos resultados, podendo ser prorrogado pela presidência do TRT-RJ por igual período.

A resolução se estendeu ainda à constituição do conselho deliberativo do concurso, que terá na presidência o desembargador Leonardo da Silveira Pacheco e, como suplente, o desembargador José Luis Campos Xavier. Além dos dois, farão parte do conselho a secretária da Escola Judicial, Marina Leite Ribeiro, e sua suplente, a coordenadora de Ensino e Pesquisas (Cepe), Leticia Morais de Franca Oliveira, e a diretora da Secretaria de Gestão de Pessoas, Renata de Azevedo Amancio, e sua suplente, a coordenadora de Administração de Pessoal, Luciana Georgia Nogueira Pommot.

O TRT-RJ ainda não definiu a data de publicação do edital, que trará, entre outras informações, o número de vagas.

Segundo a Secretaria de Gestão de Pessoas, o concurso está em fase de contratação e que, por isso, não há como precisar quando será publicado o edital. "Quanto ao número de vagas e ao cadastro de reserva, informamos que eles somente serão divulgados no edital de abertura, haja vista que este [Tribunal] Regional ainda possui concurso vigente”, informou a assessoria de imprensa do TRT-RJ em resposta à Agência Brasil.

De acordo com o TRT-RJ, o salário para as vagas de técnico judiciário será de R$ 9.922,75, com R$ 3.554,02 de vencimento básico, R$ 4.975,63 de gratificação por atividade jurídica e R$ 1.393,10 de auxílio-alimentação. Para técnico judiciário (Polícia Judicial), o salário será de R$ 11.166,66, com R$ 3.554,02 de vencimento básico, R$ 4.975,63 de gratificação por atividade jurídica, R$ 1.243,91 de gratificação de atividades de segurança e R$1.393,10 de auxílio-alimentação.

Para analistas judiciários, o salário será de R$ 15.387,88, com vencimento básico de de R$ 5.831,16, gratificação por atividade jurídica de R$ 8.163,62 e R$ 1.393,10 de auxílio-alimentação.

Cargos

O concurso oferecerá os seguintes:

Analista Judiciário - Área Judiciária;

Analista Judiciário - Área Judiciária - Especialidade: Oficial de Justiça Avaliador Federal;

Analista Judiciário - Área Administrativa - Especialidade: Contabilidade;

Analista Judiciário - Área Apoio Especializado - Especialidade: Arquivologia;

Analista Judiciário - Área Apoio Especializado - Especialidade: Biblioteconomia;

Analista Judiciário - Área Apoio Especializado - Especialidade: Enfermagem;

Analista Judiciário - Área Apoio Especializado - Especialidade: Engenharia Civil;

Analista Judiciário - Área Apoio Especializado - Especialidade: Engenharia Elétrica;

Analista Judiciário - Área Apoio Especializado - Especialidade: Engenharia Mecânica;

Analista Judiciário - Área Apoio Especializado - Especialidade: Estatística;

Analista Judiciário - Área Apoio Especializado - Especialidade: Medicina;

Analista Judiciário - Área Apoio Especializado - Especialidade: Medicina Cardiologia;

Analista Judiciário - Área Apoio Especializado - Especialidade: Medicina do Trabalho;

Analista Judiciário - Área Apoio Especializado - Especialidade: Medicina Psiquiatria;

Analista Judiciário - Área Apoio Especializado - Especialidade: Psicologia;

Analista Judiciário - Área Apoio Especializado - Especialidade: Serviço Social;

Analista Judiciário - Área Apoio Especializado - Especialidade: Tecnologia da Informação;

Técnico Judiciário - Área Administrativa;

Técnico Judiciário - Área Administrativa - Especialidade: Agente da Polícia Judicial;

Técnico Judiciário - Área Apoio Especializado - Especialidade Enfermagem.

