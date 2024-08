Chuvas reduzem focos de incêndio e fumaça em São Paulo

O Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) de São Paulo divulgou boletim na manhã deste domingo (25) com informações sobre frente fria e chuvas no estado. Nesse sábado, o governo de SP chegou a registrar mais de 40 focos de incêndio e fumaça intensa em várias regiões. A atuação das equipes de combate ao fogo e as chuvas alteraram a situação e ainda à noite os focos já tinham caído pela metade.

A previsão para hoje é de céu encoberto com chuva intermitente e sensação de frio. A temperatura mínima fica em 10°C e a máxima não supera os 14°C. Os índices de umidade do ar se mantêm elevados com os menores valores acima dos 75%, indicando melhora na qualidade do ar.

Segundo a equipe de meteorologia do CGE da Prefeitura de São Paulo, o ar gelado de origem polar derruba literalmente as temperaturas, principalmente entre o domingo e a próxima quinta-feira (29). A Defesa Civil Municipal decretou estado de alerta para baixas temperaturas a partir da madrugada de domingo (25).