Equipe francesa auxilia na remoção de motores da aeronave da Voepass

O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), da Força Aérea Brasileira (FAB), iniciou neste domingo (11) a remoção dos motores da aeronave da Voepass Linhas Aéreas, de matrícula PS-VPB, que caiu na tarde de sexta-feira (9), em Vinhedo (SP). A queda matou 62 pessoas, sendo 58 passageiros e quatro tripulantes.

A remoção dos motores da aeronave conta com a presença de representantes da França Bureau D’enquetes Et D’analyses Pour La Securite De L’aviation Civile, France – BEA (Escritório de Investigações e Análises para a Segurança da Aviação Civil da França, em tradução livre), responsável pela fabricação da aeronave e também de representantes da agência do Canadá responsável pela fabricação dos motores, a Transportation Safety Board of Canada (TSB).

De acordo com a nota divulgada pela FAB na manhã deste domingo, os motores turboélice da aeronave da marca franco-italiana Avions de Transport Régional (ATR), serão inicialmente armazenados em São Paulo (SP), nas instalações do Quarto Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Seripa IV) para continuidade das investigações técnicas.

De acordo com o site oficial da ATR, a ficha técnica do referido avião, o motor turboélice PW127M, foi desenvolvido e fabricado pela Pratt & Whitney Canada, posteriormente, certificado pela Transport Canada Civil Aviation.

Neste sábado (10), os gravadores de voz da cabine e de dados do voo 2283, armazenados em duas caixas-pretas, foram abertos por profissionais do Cenipa/FAB. A instituição estima que a análise dos conteúdos deve ser concluída em 30 dias, quando será divulgado o Relatório Preliminar de Acidente Aeronáutico.

O representante do Cenipa, Brigadeiro do Ar Marcelo Moreno, fará um pronunciamento à imprensa, ao meio dia de domingo, em frente ao local do acidente aéreo, o condomínio residencial Recanto Florido, em Vinhedo.