Hoje é Dia: semana tem Dia Nacional da Saúde e dos povos indígenas

4 a 10 de agosto de 2024

4

Lançamento do programa Caricaturas, na Rádio Nacional (77 anos) - veiculado entre fim da década de 40 e início da década de 50, em cada episódio, uma personalidade era homenageada com a dramatização de momentos marcantes de sua biografia

Morte do compositor e radialista fluminense Evaldo Rui (70 anos) - seu primeiro trabalho foi na Rádio Philips, como contra-regra nos programas "Casé" e "Horas do Outro Mundo", tornando-se logo um comentarista esportivo. Trabalhou também nas estações de rádio Educadora, Guanabara, Nacional, Cajuti e finalmente Mauá, onde ele era diretor artístico

5

Dia Nacional da Vigilância Sanitária - comemoração do Brasil, que foi criada pela Lei Nº 13.098 de 27 de janeiro de 2015; durante essa data, deverão ser realizadas atividades celebrativas envolvendo o Sistema Único de Saúde e o Sistema de Vigilância Sanitária em todas as esferas de governo

Dia Nacional da Saúde - comemoração do Brasil, que foi instituída pela Lei Nº 5.352 de 8 de novembro de 1967, com a finalidade de promover a educação sanitária e despertar no povo, a consciência do valor da saúde

6

7

Nascimento do artista plástico austríaco, naturalizado brasileiro Francisco Stockinger (105 anos) - considerado um dos grandes escultores modernistas do Brasil

8

Criação do Parque Estadual de Jacupiranga, atual Mosaico de Unidades de Conservação do Jacupiranga (55 anos)

Instituição da Medalha Tiradentes pela Resolução Nº 359 do Governo do Estado (35 anos)

9

Morte do jornalista e radialista gaúcho Heron Domingues (50 anos) - foi locutor do "Repórter Esso" na Rádio Nacional do Rio de Janeiro

Nascimento do professor, maestro e compositor erudito paulista Elias Álvares Lobo (190 anos) - autor da ópera "A Noite de São João", com libreto de José de Alencar, a primeira ópera escrita em português e estreada no Brasil

Morte da psicóloga e pedagoga russa Helena Antipoff (50 anos) - a convite do governo do estado de Minas Gerais fixou-se no Brasil para atuar em reforma de ensino e foi pioneira na introdução da educação especial no país. Fundou a primeira Sociedade Pestalozzi, iniciando o movimento pestalozziano brasileiro

Morte do dançarino e coreógrafo ítalo-americano naturalizado brasileiro Lennie Dale (30 anos) - criador do grupo Dzi Croquetes

10

Nascimento do religioso e pai de santo umbandista fluminense Tancredo da Silva Pinto (120 anos) - fundador da Congregação Espírita Umbandista do Brasil

Nascimento do DJ paulistano Kleber Geraldo Lelis Simões, o KL Jay (55 anos) - DJ do grupo de rap brasileiro Racionais MC's

11

Nascimento jurista, poeta e ativista português Thomás Antônio Gonzaga (280 anos)

Morte do ator estadunidense Robin Willians (10 anos)

Nascimento do historiador e professor maranhense Jerônimo de Viveiros (140 anos) - de família alcantarense, em São Luís lecionou no Liceu Maranhense, foi membro do Instituto Histórico e Geográfico do Maranhão, além de consultor técnico do Diretório Regional de Geografia do Maranhão. De ampla contribuição na historiografia regional, sua obra de maior destaque foi a "História do Comércio do Maranhão", de 1954

O navio Arapahoe transmite o primeiro pedido de de SOS via rádio (115 anos)

Seleção Brasileira de Voleibol Masculino (geração de prata) conquista medalha de Prata jogos olímpicos Los Angeles (40 anos) - a primeira medalha do voleibol em jogos olímpicos

Dia do Advogado - em memória da criação das duas primeiras faculdades de Direito do país no ano de 1827. Nesse dia também ocorre o Dia do Pendura, comemorado por estudantes brasileiros de Direito, que vão aos restaurantes, comem e bebem e, depois, mandam "pendurar" a conta

Dia dos Pais - comemoração móvel extraoficial do Brasil, que teria sido criada em 1953 pelo publicitário brasileiro Sylvio Bhering, cuja data da celebração pode ocorrer entre os dias 8 e 14 de agosto de cada ano no calendário gregoriano, no segundo domingo