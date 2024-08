Empresas de telefonia do Rio são fiscalizadas para análise de serviços

A praça do Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro, foi alvo hoje (14) de blitz da telefonia móvel, uma ação de fiscalização do Ministério das Comunicações, em parceria com a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel).

A finalidade é analisar a qualidade dos serviços 4G e 5G prestados pelas operadoras de telefonia. A ação terá continuidade nos próximos dias em outros 23 pontos na região metropolitana do Rio.



“Nós aumentamos os parâmetros de qualidade e estamos cobrando isso das empresas. A blitz da telefonia móvel ocorre nas regiões com o maior índice de reclamações, identificadas por meio de queixas de consumidores. Nosso objetivo é fazer com que as empresas entreguem o que é prometido à população, para que haja conectividade de qualidade”, disse o ministro das Comunicações, Juscelino Filho.



O secretário de telecomunicações do Ministério das Comunicações, Hermano Tercius, afirmou que “nós vamos verificar a cidade toda, dividindo essas regiões, para que se possa pegar especificamente a qualidade do sinal de cada região, e não apenas uma média da cidade. Queremos ver em cada área, que é o detalhe, porque na média pode [o serviço] ser bom, mas pode ser que em algumas regiões seja necessário fazer alguns ajustes pontuais e melhorar a qualidade naquela região específica”, detalhou.



Com esse diagnóstico, a Anatel vai elaborar um relatório a ser encaminhado à Secretaria de Telecomunicações do Ministério das Comunicações e operadoras. As empresas apresentarão à Anatel e ao ministério propostas de melhorias na rede e elas terão seis meses para a implantação dessas melhorias.



A ação é uma resposta do Ministério das Comunicações aos problemas na telefonia móvel relatados em todo o país e faz parte do Programa Nacional de Melhoria da Cobertura e da Qualidade da Banda Larga Móvel, o ConectaBR, que quer garantir para os consumidores a ampliação da cobertura, a melhoria da qualidade na prestação do serviço e a redução das desigualdades regionais.



O programa tornou mais rigoroso o índice de cobertura das prestadoras de serviço com níveis de qualidade adequados, o que passou de 80% para 95%. Além disso, a velocidade mínima da internet móvel do 4G foi para 10 mbps e do 5G, 100 mbps.

Ações

No primeiro semestre do ano, o Ministério das Comunicações intensificou a fiscalização do serviço de telefonia móvel no país e realizou - em parceria com a Anatel - a Blitz da Telefonia Móvel em sete capitais, com ações em 140 pontos com índices altos de reclamações. O Rio de Janeiro é a 12ª região a receber a fiscalização desde a implantação do programa, em 2023.

Até sexta-feira (16), técnicos da Anatel passarão pelo Sambódromo, prefeitura do Rio, estádios do Maracanã, Nilton Santos, Luso Brasileiro e São Januário, por pontos turísticos como o Cristo Redentor e os acessos ao Pão de Açúcar e Urca.

Os aeroportos Santos Dumont e Internacional do Rio/Galeão também terão blitz, além do Terminal BRT Recreio, Rocinha, Ilha do Fundão, Parque Olímpico (Barra), Posto 12, Riocentro, BRT Mato Alto, Pontal Oceânico e Shopping Barra World.