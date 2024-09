Episódio de série sobre circo da TV Brasil é premiada em Portugal

O episódio Vida de Circo, da série Circos, exibida pela TV Brasil em 2022, foi premiada como Melhor Curta / Documentário na primeira edição do Festival Internacional de Cinema do Momo, promovido pelo Momo - Museu do Circo, localizado em Lousã, Portugal. A premiação foi divulgada neste domingo (22) pela instituição.

A série Circos foi uma produção original da TV Brasil, com 4 episódios, focados nas profissões que compõem o dia-a-dia do circo. O quarto episódio, que foi premiado, fala sobre a vida de todos os trabalhadores do circo e suas particularidades.

Proposta e gravada em 2019, a partir da sugestão do cinegrafista João Marcos Barboza, a série foi gravada com equipes da TV, dirigida, roteirizada e produzida por trabalhadores da casa. Aprovada em seleção interna, passou ainda por uma dificuldade inesperada, quase uma jogada de circo: a sede da TV Brasil em São Paulo foi atingida por um alagamento em fevereiro de 2019, o que comprometeu o material em edição. A sede passou por reconstrução e o material foi recuperado, após um esforço do jornalista, produtor e diretor Renato Fanti, que teve a ideia de inscrever a produção no festival. Após a reviravolta, foi possível recuperar o trabalho, que envolveu 18 profissionais da casa.

"O reconhecimento é muito importante porque chancela a qualidade do que foi feito aqui", disse Vitor Chambron, diretor, produtor e um dos responsáveis pela série.. "Receber esse prêmio em cima do trabalho que a gente consegue fazer reafirma a qualidade desse trabalho, feito para ocupar um espaço importante na grade da TV Brasil. Essa grade já tem um espaço para documentários, mas muitos são de fora, de produtoras independentes, licenciados", pontuou.

O prêmio destaca também a importância da participação do público na sugestão de novos episódios, ou mesmo de novos programas. "Sugestões nesse tema e em outros podem ser enviados para os contatos da nossa produção, como o meu e-mail, vitor.chambon@ebc.com.br, e aí a gente vai fazer uma curadoria de personagens e assuntos. Originalmente a gente queria fazer uma segunda temporada, com mais 4 episódios, e não foi possível. Talvez com esse reconhecimento a gente consiga dar continuidade", complementou Vitor.

Veja todos os episódios no site da TV Brasil.