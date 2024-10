Concurso unificado: prazo para envio de títulos termina hoje

Os candidatos do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU), de todos os oito blocos temáticos, convocados para o envio de títulos devem encaminhar a documentação comprobatória até às 23h59 desta sexta-feira (11), para atribuição de pontos. O prazo final foi prorrogado pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) e pela banca examinadora, a Fundação Cesgranrio, nesta quinta-feira (10).

O envio dos títulos pelos candidatos classificados deve ser feito exclusivamente pela área do candidato, no site do certame, mesmo endereço eletrônico em que foi realizada a inscrição.

Após a conclusão do envio dos títulos correspondente a um cargo/especialidade, não será possível realizar qualquer alteração. Os documentos anexados serão encaminhados diretamente à banca examinadora do CNU.

O envio dos documentos comprobatórios previstos no edital do chamado Enem dos Concursos é obrigatório para cada modalidade de título e poderá valer de 5% a 10% do total de pontos. O Ministério da Gestão explica que a falta de qualquer um dos documentos exigidos resultará na não pontuação do respectivo título.

A prova de títulos tem caráter apenas classificatório, ou seja, a classificação do candidato pode mudar de acordo com a pontuação obtida nesta etapa. Esta fase não possui caráter eliminatório, ou seja, ainda que o candidato obtenha nota zero continuará na disputa, com a nota obtida na fase das provas objetivas e discursiva ou de redação.

Orientações gerais

Os oito editais dos blocos temáticos trazem o quadro de atribuição de pontos para a avaliação de títulos.

Entre os documentos comprobatórios listados estão o diploma de curso em níveis de graduação, doutorado, mestrado ou de especialização; experiência profissional na área; publicação técnico-científica em revistas, livros e/ou capítulos relacionados à área de atuação a qual concorre, atuação como instrutor ou palestrante em cursos e seminários; e outros. Cada um desses documentos é classificado como um título.

Na etapa da prova de títulos, o candidato deverá enviar os documentos correspondentes à escolha dos cargos e suas respectivas especialidades que necessitam da prova de títulos, ofertadas em um único bloco temático escolhido no ato de inscrição.

Os títulos deverão ser enviados exclusivamente via upload da imagem do documento original ou cópia autenticada em cartório, frente e verso, conforme as orientações dos editais do concurso unificado.

Somente serão aceitos os documentos enviados arquivos de imagens nos formatos PDF, JPEG e JPG, no tamanho máximo de 2 megabyte (MB).

Nesta etapa da prova de títulos, o candidato deverá enviar os documentos correspondentes à escolha dos cargos e suas respectivas especialidades ofertadas em um único bloco temático escolhido no ato de inscrição.

As demais orientações para envio de títulos estão disponíveis no link.

Cronograma

O resultado preliminar da avaliação de títulos será divulgado em 4 de novembro. O prazo para interposição de eventuais recursos dos candidatos que discordarem desta nota preliminar foi estabelecido para os dias 4 e 5 de novembro.

Em 19 de novembro, será divulgado o resultado dos pedidos de revisão das notas dos títulos.

A previsão de divulgação dos resultados finais é 21 de novembro.