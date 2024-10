Três romeiros morrem atropelados na Dutra a caminho de Aparecida

Pelo menos três romeiros morreram atropelados enquanto seguiam para o Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida pela rodovia Presidente Dutra na última semana. Um deles, um ciclista de 76 anos, foi atropelado por um ônibus no trecho de Jacareí (SP), na madrugada desta sexta-feira (11). De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente foi registrado por volta das 3h30, no quilômetro 167, sentido Rio de Janeiro.



Testemunhas disseram que ele perdeu o controle da bicicleta e, ao invadir a pista, caiu e foi atingido pelo ônibus. O motorista parou para prestar socorro. O ônibus, que era turístico e também ia para Aparecida, estava regularizado e o motorista não havia ingerido álcool.



Os outros dois casos aconteceram na noite de terça-feira (8). O primeiro acidente foi registrado no trecho de Santa Isabel, onde um romeiro de 51 anos morreu e outros dois, de 27 anos, ficaram feridos ao serem atropelados por um ônibus. Mais tarde, no trecho de Pindamonhangaba, um idoso de 65 anos que também seguia para Aparecida morreu atropelado por outro veículo.



O movimento nas pistas e no acostamento da rodovia Presidente Dutra aumenta todos os anos perto do feriado de 12 de outubro. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), são esperados mais de 35 mil romeiros neste ano.