Hoje é Dia: datas, fatos e feriados de novembro de 2024

Pela primeira vez, os brasileiros vão ter, oficialmente, um mês de novembro com três feriados nacionais. Amanhã, 2 de novembro, é o primeiro destes feriados: o Dia de Finados. Celebrado por seguidores da Igreja Católica e por cristãos de outras tradições, o Dia de Finados, também conhecido como "Dia dos Mortos", é um momento para homenagear e lembrar os entes queridos falecidos. A data, que vai cair em um sábado, foi acompanhada por veículos da EBC, como a Agência Brasil em 2011 e 2023. Relembre:

O segundo feriado de novembro de 2024 é o Dia da Proclamação da República. A data é uma lembrança da mudança do sistema de governo no Brasil, de monarquia para república, em 15 de novembro de 1889, liderada por Marechal Deodoro da Fonseca. O feriado, que cai em uma sexta-feira, já foi tema de matéria da Agência Brasil de 2023, que apontava para o elitismo no episódio histórico, e desta reportagem da TV Brasil de 2019:

O terceiro feriado de novembro de 2024 é o Dia da Consciência Negra. Celebrado em 20 de novembro (que cai em uma quarta-feira em 2024), a efeméride é feriado nacional desde a sanção de uma lei de dezembro do ano passado. A festividade, que é uma homenagem a Zumbi dos Palmares (líder do Quilombo dos Palmares e símbolo da resistência à escravidão), foi tema destas matérias da Radioagência Nacional em 2023:

Conscientização, outras datas e centenários

Para além dos feriados, novembro tem uma das campanhas de conscientização mais populares em nosso calendário. É o Novembro Azul, que trata sobre a prevenção e diagnóstico precoce do câncer de próstata. Com o objetivo de alertar os homens para a importância de exames preventivos, como o PSA e o toque retal, o Novembro Azul sempre é destaque em veículos da EBC, como nestas matérias da Agência Brasil e da Radioagência Nacional do ano passado:

O mês também tem outras datas, como o Dia das Favelas (que marca o reconhecimento das favelas na história do Brasil e é celebrado em 4 de novembro), o Dia da Bandeira (que celebra a criação e adoção da bandeira nacional republicana no dia 19 de novembro) e três centenários.

Um deles é o da União dos Escoteiros do Brasil (UEB). A organização, a principal do escotismo no Brasil, foi fundada em 4 de novembro de 1924. Em tempos de superexposição de telas, a UEB continua pregando o desenvolvimento de jovens por meio de atividades ao ar livre e valores de cidadania e responsabilidade. O escotismo foi tema desta matéria do História Hoje neste ano:

No dia 28 de novembro, completam-se os 100 anos de nascimento da engenheira agrônoma checa naturalizada brasileira Johanna Döbereiner. Falecida em 2000, ela era, de acordo com um levantamento de 1995 da Folha de S. Paulo, a cientista brasileira mais citada em estudos internacionais por conta da descoberta de bactérias que ajudam na agricultura de produtos como soja e cana-de-açúcar. Ela é, também, a única brasileira indicada ao Prêmio Nobel de Química. Isso foi em 1997.

Para fechar os centenários do mês, temos os 100 anos de morte do compositor italiano Giacomo Puccini. Autor de óperas como La bohème, Tosca, Madama Butterfly e Turandot, ele já foi destaque de diversos programas da Rádio MEC, como edições do Ópera Completa e do Caderno de Música:

Confira a relação completa de datas do Hoje é Dia do mês de novembro de 2024: