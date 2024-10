Vinte e duas viaturas combatem incêndio no Shopping 25 Brás

Por volta das 9h30 desta quarta-feira (30), 22 viaturas e 65 bombeiros estavam empenhados em conter o incêndio de grandes proporções que atinge o shopping 25 Brás, no centro da capital paulista. Não há informações sobre vítimas.

De acordo com atualização do governo do estado, o Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 6h20 da manhã de hoje para um incêndio de grandes proporções em um shopping na Rua Barão de Ladário. Minutos depois, as primeiras oito viaturas começaram a trabalhar no local, controlando as chamas.

Equipes da Defesa Civil foram encaminhadas ao local para dar suporte ao atendimento.

A Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo.(Sabesp) foi acionada, esteve no local e constatou que não há desabastecimento de água para controle das chamas. Segundo o governo, os hidrantes estão em bom funcionamento e com boa vazão de água.