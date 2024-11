Com 300 profissionais, EBC garante cobertura e transmissão do G20

Com o envolvimento de 300 profissionais, a Empresa Brasil de Comunicação (EBC) garantiu a cobertura jornalística e a transmissão oficial tanto do G20 Social quanto da Cúpula do G20. Apenas a plenária da reunião de cúpula dos chefes de estado contou com 26 câmeras e transmissão simultânea em 13 idiomas. O balanço foi feito nesta terça-feira (19), pelo presidente da EBC, Jean Lima.

Lima ressaltou que tanto a parte governamental quanto a parte pública da EBC estavam empenhadas na cobertura do evento internacional, que envolveu Agência Brasil, TV Brasil, TV Brasil Internacional, Rádio Nacional, Radioagência Nacional, Canal Gov, Agência Gov, A Voz do Brasil e redes sociais.

“A gente cumpriu um papel enorme que é informar a população do Brasil e do mundo do que estava acontecendo, das decisões que estavam sendo tomadas aqui”, disse.

De acordo com Jean Lima, o G20 serviu como “ensaio” para os próximos eventos multilaterais que o Brasil irá sediar em 2025: Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP-30), que ocorrerá de 10 a 21 de novembro de 2025, em Belém, no Pará; e o encontro do BRICS - grupo de países emergentes formado pelo Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, cuja presidência em 2025 será no Brasil.

“Eu acho que aqui a gente dá uma marca importante desse papel que é um papel de levar informação, cidadania, de uma forma plural, diversa e pública, com interesse público acima de tudo. A EBC teve um estúdio na cúpula do G20 e no G20 Social, envolveu diversos jornalistas e profissionais em toda a cobertura. Isso fortalece a comunicação pública como a forma de combate à desinformação, de fortalecimento da cidadania e da democracia”, disse à Agência Brasil.

G20

O G20 Social foi um ambiente inédito de incentivo à participação da sociedade civil organizada, que reuniu centenas de atividades de 14 a 16 de novembro. Os debates - promovidos por movimentos sociais e organizações não governamentais (ONG) - ocorreram em galpões e armazéns na região portuária do Rio de Janeiro.

Já a Cúpula do G20 ocorreu nesta segunda-feira (18) e terça (19). O Grupo dos 20 (G20) é o principal fórum de cooperação econômica internacional. É composto por Argentina, Austrália, Brasil, Canadá, China, França, Alemanha, Índia, Indonésia, Itália, Japão, República da Coreia, México, Rússia, Arábia Saudita, África do Sul, Turquia, Reino Unido e Estados Unidos, além da União Europeia.

Os integrantes do grupo representam cerca de 85% da economia mundial, mais de 75% do comércio global e cerca de dois terços da população do planeta.