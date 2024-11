G20: Lula se reúne com o primeiro-ministro Modi, da Índia

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu nesta terça-feira (19) o primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, em reunião no Rio de Janeiro, no Museu de Arte Moderna, onde acontece a Cúpula de Líderes do G20, que reúne as 19 maiores economias, mais União Europeia e União Africana.

O presidente agradeceu a adesão do primeiro-ministro Modi à Aliança Global Contra a Fome e a Pobreza e o cumprimentou pela organização do G20 no ano passado. Lula disse que o Brasil usou muitos ensinamentos da experiência dos indianos para organizar a Cúpula do Rio.

Participaram da reunião, pelo lado brasileiro, os ministros Mauro Vieira (Relações Exteriores), Fernando Haddad (Fazenda), Alexandre Silveira (Minas e Energia) e Luciana Santos (Ciência e Tecnologia), além do secretário-executivo do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Márcio Elias Rosa.

Relações podem ser ampliadas

Lula falou do seu desejo de, em 2025, fazer uma visita à Índia, com uma comitiva do governo, da comunidade científica e de empresários para ampliar as relações entre os dois países em setores como energia e fármacos, e também o intercâmbio de universidades e a transferência de tecnologia.

O primeiro-ministro Modi disse que a Índia terá um grande prazer em receber a visita de Lula e de sua comitiva no ano que vem, e que vai trabalhar para também fazer uma visita de Estado ao Brasil em 2025.

Modi elogiou a presidência brasileira pela continuidade dos trabalhos do G20 e pelos avanços em temas da agenda do grupo.

Lula e Modi conversaram ainda sobre cooperação nos setores de biocombustíveis, defesa e aeroespacial.