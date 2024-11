Rio registra 43,2°C nesta quinta-feira, temperatura recorde no ano

A cidade do Rio de Janeiro registrou, nesta quinta-feira (28), a temperatura máxima recorde no ano de 2024 até agora: 43,2 graus Celsius (°C), às 12h45, na estação meteorológica de Guaratiba, na zona oeste. Segundo o Sistema Alerta Rio, órgão de meteorologia da prefeitura do Rio, a máxima registrada anteriormente tinha sido 41,8°C, nos dias 17 de janeiro e 27 de novembro, também em Guaratiba.

A quinta-feira foi de muito calor e sem ocorrência de chuva na cidade do Rio. O dia teve predomínio de céu claro a parcialmente nublado, ventos fracos a moderados e a umidade relativa do ar atingiu valores entre 21% e 30% em alguns pontos do município no período da tarde.

As altas temperaturas levaram a cidade a entrar hoje, às 12h40, no nível de calor 3, em uma escala de cinco níveis.

Ao longo desta sexta-feira (29), em função de áreas de instabilidades associadas ao calor, a previsão do tempo para a cidade do Rio é de céu parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva isoladas nos períodos da tarde e noite, podendo vir acompanhada de raios.

Os ventos estarão fracos a moderados, e as temperaturas permanecerão elevadas. A máxima pode alcançar os 38°C e a mínima é prevista é de 22°C.

Recomendações:

- Aumente a ingestão de água ou de sucos de frutas naturais, sem adição de açúcar, mesmo sem ter sede;

- Consuma alimentos leves como frutas e saladas;

- Utilize roupas leves e frescas;

- Evite bebidas alcoólicas e com elevado teor de açúcar;

- Evite a exposição direta ao sol, em especial, das 10h às 16h;

- Informe-se sobre os níveis de calor na cidade do Rio de Janeiro por meio das redes sociais e sites do Centro de Operações Rio e da Secretaria Municipal de Saúde;

- Use protetor solar. A exposição ao sol sem a proteção adequada contra os raios ultravioleta deixa a pele vermelha, sensível e com bolhas;

- Proteja as crianças com chapéu de abas;

- Procure uma unidade municipal de saúde em caso de mal-estar, tontura ou demais sintomas provocados em decorrência do estresse térmico.