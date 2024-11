RJ: carro de comitiva ministerial no G20 Social é roubado e recuperado

Motorista foi abordado por dois homens em uma moto no centro do RIo

Um carro que pertence à comitiva ministerial do G20 Social, no Rio de Janeiro, foi roubado na madrugada desta quinta-feira (14), na região central da cidade, e recuperado no Complexo da Maré, na zona norte do Rio de Janeiro.

Segundo a assessoria de imprensa da Secretaria de Estado de Polícia Militar, o motorista do veículo foi abordado por dois homens em uma moto enquanto aguardava o embarque de um passageiro na Rua do Riachuelo, na Lapa.

Policiais militares do 5° BPM (Praça da Harmonia) foram acionados, mas os suspeitos fugiram antes da chegada da guarnição.

“Após o crime, informações levantadas pelo Setor de Inteligência da Corporação revelaram que o automóvel havia sido levado para a região do Complexo da Maré. De imediato, o Comando do 22° BPM (Maré) realizou uma ação com o objetivo de recuperar o automóvel”.

Ainda de acordo com a Polícia Militar, durante buscas no interior da localidade, houve um confronto entre os policiais do 22° BPM e os traficantes, mas os agentes conseguiram recuperar o veículo e não houve registro de feridos.

A Polícia Civil do estado do Rio de Janeiro informou que o caso está em investigação pela 5ª DP (Mem de Sá). O veículo passará por perícia, e os policiais civis buscam imagens de câmeras de segurança e realizam outras diligências a fim de identificar os autores do crime.

A Agência Brasil pediu posicionamento à Secretaria-Geral da Presidência da República, e atualizará esta reportagem quando tiver retorno.