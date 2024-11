Trabalhadores terceirizados morrem em terminal da Transpetro

Um acidente no terminal da Transpetro, em Angra dos Reis, na Costa Verde do Rio de Janeiro, matou dois trabalhadores terceirizados e feriu um nesta quarta-feira (27). Os nomes das vítimas não foram divulgados pela empresa.

De acordo com a Transpetro, os três eram funcionários da empresa Olicampo, contratada para serviços de manutenção, e estavam trabalhando na estação de tratamento de efluentes do terminal, quando uma plataforma de acesso desabou.

Eles chegaram a ser atendidos por uma equipe médica, mas dois dos feridos não sobreviveram. O outro homem sofreu uma fratura em uma das pernas e uma luxação na clavícula e foi encaminhado a um hospital da região, em estado estável.

Em nota, a Transpetro disse que está prestando todo apoio aos familiares, em conjunto com a Olicampo, que já instaurou uma comissão para apurar as causas do acidente e comunicou o ocorrido às autoridades.

O Sindicato dos Petroleiros do Rio de Janeiro (Sindipetro-RJ) divulgou nota em que se solidariza com as famílias dos trabalhadores mortos e com o funcionário ferido, e diz que destacou diretores e advogados para acompanhar a situação.

De acordo com o Sindipetro-RJ, foram feitas denúncias de sucateamento e precarização da unidade.

A Transpetro é uma subsidiária de logística da Petrobras, responsável pelo armazenamento e transporte de petróleo e derivados. O terminal de Angra dos Reis é responsável pelo transporte de petróleo que abastece as refinarias de Duque de Caxias (RJ) e Gabriel Passos (MG). Também é utilizado para a exportação de óleo combustível excedente da produção nacional.