Cissa Guimarães é indicada ao Prêmio F5 da Folha

A apresentadora Cissa Guimarães está concorrendo ao Prêmio F5 da Folha, que celebra os destaques de 2024 do entretenimento e da cultura pop. À frente do Sem Censura, da TV Brasil, Cissa disputa na categoria que reconhece o melhor comandante de programa de entretenimento do ano.

"Estou muito emocionada por receber esta indicação, só em ser indicada, para mim, já é um presente", diz a apresentadora.

O prêmio conta com 25 categorias, cada uma com 5 indicados. A escolha dos vencedores será feita por voto popular no site do prêmio, até o dia 18 de dezembro. A cerimônia de anúncio dos vencedores será ao vivo em uma live no dia 19 de dezembro, às 19h, com a abertura dos envelopes.

Melhores da mídia

Já o programa Sem Censura foi indicado ao Prêmio Área VIP - Melhores da Mídia 2024, que celebra os principais destaques da televisão, internet e entretenimento ao longo do ano. A atração da EBC concorre na categoria de Melhor Programa de Entrevistas/Talk Show.

Estou extremamente feliz e realizada com esse trabalho, que é um trabalho de todos nós, um programa feito para todos nós e feito em conjunto com o telespectador, que participa", ressalta Cissa. "Só posso agradecer por esse momento qu estou vivendo. Estou muito feliz e agradecida", se conclui.

A votação foi aberta nesta segunda-feira (2) e continua até a segunda semana de janeiro de 2025. O público pode escolher seus favoritos entre os indicados em 39 categorias. Os vencedores serão anunciados logo após o término do período de votação.