Rede de Comunicação Pública vive maior expansão da história

A Empresa Brasil de Comunicação (EBC) assinou termo de parceria com os Institutos Federais Sul-Rio-grandense (IFSUL), Catarinense (IFC), do Espírito Santo (IFES), de Sergipe (IFS), do Paraná (IFPR), do Maranhão (IFMA) e a Prefeitura de Pindamonhangaba (SP), que passarão a integrar a Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP).

"Não existe comunicação pública no Brasil sem a Rede Nacional de Comunicação Pública", afirmou o diretor-presidente da EBC, Jean Lima. "A EBC está presente diretamente em três praças e precisa da parceria da rede para chegar a toda a população brasileira".

A diretoria da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), representantes da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República (Secom), do Ministério das Comunicações e de emissoras públicas participam do segundo encontro da RNCP em 2024 nesta segunda-feira (2), em Brasília.

“Esta é a maior expansão da rede pública na história", apontou o assessor da Secretaria de Comunicação da Presidência da República, Octávio Pieranti.

De acordo com o assessor, a ampliação da rede é uma pauta estratégica para a Secom. “A EBC vem contribuindo fortemente para essa estratégia nos últimos anos”, avalia.

Pieranti fez um balanço mostrando que a Rede Nacional de Comunicação Pública vive seu momento de maior expansão da história. Segundo ele, até 2010 foram 35 outorgas de rádio ou televisão para emissoras públicas locais. De 2010 a 2024, foram outras 31 outorgas, representando um avanço no ritmo. Somente neste ano, 128 canais já foram consignados.

O próximo passo para a implantação dos canais é uma ata para contratação de equipamentos de transmissão junto à Central de Compras do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos.

Balanço da EBC

O diretor-presidente da EBC, Jean Lima, apresentou um balanço da empresa neste ano. “Em 2024, a EBC foi mais longe graças também à parceria com as emissoras da rede”, afirmou. A EBC alcança 188 cidades por meio das 162 rádios da rede e 2.548 municípios por 126 geradores de TV que compõem a RNCP.

O novo Sem Censura, o Repórter Brasil Noite e a transmissão do Campeonato Brasileiro de Futebol Série B tiveram, cada um, mais de 5 milhões de espectadores, só considerando as principais praças (Distrito Federal, Rio de Janeiro e São Paulo).

A diretora-geral da EBC, Maíra Bittencourt, lembra que após mais de dois anos sem encontros, a RNCP voltou a se reunir em Brasília no começo deste ano e destacou a cobertura conjunta do São João, Círio de Nazaré e Série B de futebol como frutos dessa parceria, além de 8 mil horas de transmissões e reportagens.