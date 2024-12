TV Brasil: Caminhos da Reportagem vence festival de cinema ambiental

O programa Caminhos da Reportagem, da TV Brasil, foi o vencedor da 32ª edição do Festival Ecocine, evento internacional de cinema ambiental e direitos humanos. O episódio Cafuringa, a última fronteira verde do Distrito Federal, venceu na categoria Melhor Documentário Média Metragem sobre Meio Ambiente.

Exibido em junho de 2023, o programa revelou como a Área de Proteção Ambiental (APA) de Cafuringa, situada próxima à capital federal, ainda é um local de preservação e de bons exemplos de cuidado com o Cerrado. Desde iniciativas de reintrodução de animais apreendidos do tráfico, passando por ecovilas sustentáveis e por brigadas voluntárias de incêndio na região. Assista aqui ao episódio.

O Cerrado está presente em 14 estados e no Distrito Federal, abriga mais de 130 mil nascentes, sendo uma das principais fontes de água do país. Das 12 bacias hidrográficas do Brasil, oito nascem no Cerrado.

O programa teve reportagem e a edição de texto de Marieta Cazarré, produção de Marieta e Tiago Bittencourt, com edição de imagem de Jerson Portela. As imagens são dos repórteres cinematográficos André Rodrigo Pacheco, Rogerio Verçoza e Osvaldo Alves, com auxílio técnico de José Carlos Soares e Thiago de Souza. Assinam as artes Caroline Ramos e Alex Sakata.

O Caminhos da Reportagem vai ao ar todas as segunda-feiras, às 23h, na TV Brasil, e os episódios estão disponíveis on demand no TV Brasil Play.

O Festival Ecocine existe há 32 anos e já exibiu mais de 1.150 obras, atingindo um público de 168 mil pessoas com mostras presenciais e online.

Veja o episódio: