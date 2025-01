Polícia identifica torcedores envolvidos em briga antes de clássico

A Delegacia de Polícia de Repressão aos Delitos de Intolerância Esportiva (Drade), de São Paulo, informou hoje (30) já ter identificado sete pessoas que se envolveram em uma briga de torcedores no último domingo (26), antes da disputa do clássico entre o São Paulo e o Corinthians pelo Campeonato Paulista de Futebol. Até o momento, nenhum torcedor foi preso.

O confronto entre os torcedores das duas equipes ocorreu na Avenida Marquês de São Vicente, longe do estádio do Morumbis, local onde a partida foi realizada. Vídeos que circularam nas redes sociais mostraram torcedores se enfrentando com pedaços de pau.

Além deles, a polícia informou que também identificou três veículos que estão envolvidos na ocorrência. O inquérito policial segue em andamento.

Limitação

Desde 2016, há limitação de torcida única em jogos que ocorrem no estado de São Paulo. Por essa regra, os clássicos realizados em São Paulo contam com presença única de torcedores do clube mandante. No Majestoso, modo como é conhecido o jogo São Paulo x Corinthians, o mandante da última partida foi o São Paulo.

O jogo terminou com uma vitória por 3 a 1 do São Paulo, com dois gols de Lucas e de Oscar, pelo São Paulo, e um gol de Martinez, pelo Corinthians.