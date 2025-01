Tradição no aniversário de São Paulo, Bolo do Bixiga completa 40 anos

O tradicional Bolo do Bixiga, que está completando 40 anos, foi distribuído neste sábado (25) em mais uma homenagem ao aniversário da cidade de São Paulo, que chega aos 471 anos.

Criada em 1985 por Armando Puglisi, conhecido como Armandinho do Bixiga, a tradição continuou mesmo após sua morte, em 1994. O evento foi mantido e organizado por Walter Taverna, que morreu em 2022.

A comunidade paulistana mantém a tradição, como foi possível conferir hoje. O evento começou pela manhã e, por volta de meio-dia, os bolos foram cortados e distribuídos ao público. As pessoas formaram filas, algumas levaram potes e sacolas para carregar seus pedaços.

Chuvas

A população da cidade comemora seu aniversário enquanto precisa lidar com os prejuízos das fortes chuvas desta sexta-feira (24). A capital registrou, na ocasião, o terceiro maior volume de chuvas - 125,4mm -, desde o início da série histórica do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), em 1961.

O sábado está com funcionamento parcial da linha 1 azul do Metrô, que atravessa a cidade desde a zona norte até a zona sul, devido ao alagamento dos trilhos e da estação Jardim São Paulo. O trecho entre as estações Tucuruvi e Santana está sendo atendido por ônibus do sistema Paese. Além disso, os trens circulam com velocidade reduzida no restante da linha, de Santana ao Jabaquara.

Ao longo de seu percurso, a linha leva a pontos icônicos da cidade, como a Estação da Luz, a Avenida Paulista, Praça da Sé, bairro da Liberdade, Pinacoteca e Museu da Língua Portuguesa, além do Terminal Rodoviário do Tietê. Ela tem ainda ligação com as linhas 2 verde, 3 vermelha, 4 amarela e 5 lilás do Metrô.