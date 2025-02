TV Brasil transmite carnaval de São Paulo, Vitória e Salvador

A partir deste final de semana, a TV Brasil leva ao público, em parceria com as emissoras da Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP), uma programação especial de carnaval, com transmissões ao vivo de diferentes partes do país.

A agenda inclui a folia em Salvador (BA) e o desfile das escolas de samba de Vitória (ES) e São Paulo (SP). A apresentação ficará ao cargo de Muka, Bárbara Pereira, Marília Arrigoni, Tiago Alves, Bruno Barros e Flávia Grossi, que levarão ao público os detalhes da festa.

O especial carnavais do Brasil começa com a transmissão no sábado (22), a partir das 22h, para todo o país, do Grupo Especial do Carnaval de Vitória, direto do Sambão de Povo. Em parceria com a TVE Espírito Santo, o público vai assistir aos desfiles da Unidos Jucutuquara, Chegou o que Faltava, Unidos da Piedade, Mocidade Unida da Glória, Novo Império, Independente da Boa Vista e Imperatriz do Forte. A TVE tem tradição na cobertura do carnaval capixaba e contará com estrutura especial, incluindo um estúdio personalizado e camarote exclusivo.

Também no sábado (22), com exclusividade para São Paulo, a TV Brasil transmite, ao vivo, a partir das 21h, as apresentações do Grupo de Acesso 2 de São Paulo. Desfilam pelo Sambódromo de São Paulo Raízes do Samba, Imperatriz da Paulicéia, Unidos do Peruche, Torcida Jovem, Pérola Negra, Morro da Casa Verde, Imperador do Ipiranga, Primeira da Cidade Líder, Brinco da Marquesa e Camisa 12.

No dia 2 de março, domingo, desfilam as escolas do Grupo de Acesso 1: Unidos de São Lucas, Mocidade Unida Mooca, Independente Tricolor, Unidos de Vila Maria, Tom Maior, Nenê de Vila Matilde, X-9 Paulistana e Dom Bosco de Itaquera. As transmissões serão exclusivas para São Paulo

Salvador

Do dia 28 de fevereiro a 4 de março, o público confere ao vivo, na tela da TV Brasil, os shows do Carnaval de Salvador. Em parceria com a TVE Bahia, os grandes nomes do axé music vão arrastar os foliões pelos circuitos da capital. A emissora pública transmite a festa baiana a partir das 21h de sexta-feira (28), e de sábado a terça-feira (1º a 4) a partir das 16h.

Desfile das Campeãs

Para encerrar as transmissões do Carnavais do Brasil, a emissora exibe para todo o país, no dia 8 de março (sábado), o Desfile das Escolas Campeãs do Grupo Especial de São Paulo, que conta com 16 escolas na disputa pelo título. A transmissão ao vivo, direto do Sambódromo do Anhembi, começa às 21h.

Serviço

Desfile do Grupo Especial do Carnaval de Vitória

22 de fevereiro (sábado), às 22h para todo o país

Desfile das Escolas do Grupo de Acesso do Carnaval de São Paulo

22 de fevereiro (sábado), às 21h, exclusivo para São Paulo

2 de março (domingo), às 20h, exclusivo para São Paulo

Desfile das Campeãs do Carnaval de São Paulo

8 de março (sábado), às 21h, para todo o país

Carnaval de Salvador

28 de fevereiro (sexta-feira), às 21h, para todo o país

1°,2, 3 e 4 de março (sábado a terça-feira), às 16h, para todo o país