Chuvas bloqueiam trecho de serra e deixam pessoas ilhadas em Ubatuba

As fortes chuvas que atingiram o litoral norte do estado de São Paulo desde a noite de sexta-feira (4) provocaram bloqueios em rodovias e deixaram pessoas ilhadas na cidade de Ubatuba (SP).

Segundo a Defesa Civil estadual, a cidade em que mais choveu no estado paulista foi Ubatuba, onde o acumulado chegou a alcançar 160 milímetros nas últimas 24 horas.

Só nas últimas 12 horas foram registrados 138 milímetros de chuva na cidade litorânea, fazendo a Defesa Civil emitir um alerta severo para os moradores da região.

Por volta das 23h de ontem, cerca de 12 pessoas que viviam em uma mesma casa, com idades entre 4 meses e 66 anos, ficaram ilhadas no bairro do Taquaral e precisaram ser resgatadas pela Defesa Civil em Ubatuba. Elas foram encaminhadas para a Escola Municipal José de Souza Simeão, sem ferimentos.

Também em Ubatuba foram registrados pontos de alagamento e inundações nas avenidas Rio Grande do Sul e Botafogo e no bairro Folha Seca. Além disso, houve 15 quedas de árvores nos bairros Rio Escuro, Ponta Grossa, Toninhas, Itamambuca, Camburi e Félix.

Uma dessas árvores caiu sobre a varanda de uma residência na rua Goiabeira, no bairro Sesmaria, mas sem maior gravidade. Outra árvore caiu sobre a pista da rodovia Oswaldo Cruz (SP-125), na altura do quilômetro 73, provocando a interdição temporária da via.

De acordo com a prefeitura, a cidade de Ubatuba está em estado de alerta já que os índices pluviométricos ultrapassaram os 100 milímetros no período de 72 horas. A previsão inicial da Defesa Civil era de chuvas em torno de 250 milímetros entre quinta-feira e domingo, quantidade prevista, em média, para o mês todo.

Serra

Por causa das fortes chuvas, o trecho da Serra Antiga, da Rodovia dos Tamoios, está temporariamente interditado. Segundo a concessionária Tamoios, a interdição ocorreu por volta das 23h30 de ontem quando o volume de chuva acumulado ultrapassou os limites de segurança, causando risco de queda de barreiras no trecho. No momento, o trânsito está fluindo na região, informou a concessionária, com Operação Comboio pela Serra Nova.

Outras cidades

Em São Sebastião, também no litoral norte paulista, houve queda de árvore sobre a rodovia SP-55, no quilômetro 158, o que provocou a interdição temporária do local.

Em Santos, no litoral sul, houve alagamento temporário na estrada que liga a cidade a São Vicente.

Já em Diadema, na Grande São Paulo, houve pontos de alagamento e quedas parciais de muros, entre eles, de uma escola. Segundo a Defesa Civil, as aulas não foram prejudicadas.

Previsão

Para hoje, a previsão é de que o dia seja marcado por temperaturas mais frias em toda a região central e faixa Leste do Estado, com chuva fraca persistente ao longo de todo o dia.

Os modelos meteorológicos indicam acumulados significativos para a faixa Leste do estado, em específico para a região de Ubatuba e municípios de divisa com o Rio de Janeiro.

Como o solo já está bastante encharcado, a Defesa Civil recomenda atenção redobrada em áreas de risco de deslizamentos.