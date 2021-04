Fatos históricos, datas comemorativas e feriados de abril de 2021

Abril será um dos poucos meses de 2021 com dois feriados (o outro mês é novembro): o da Sexta-Feira da Paixão (em 2021, será no dia 4) e do Dia da Inconfidência Mineira (21).

Além dos “dias de folga” e da Páscoa (que será no dia 6), abril de 2021 traz datas relevantes para a história nacional. Uma delas é o Dia do Índio (etimologia considerada ultrapassada para designar indígenas), no dia 19 de abril. A outra é o dia 22, data oficial do descobrimento do Brasil.

O mês também é marcado pelos 125 anos do início da primeira Olimpíada da Era Moderna (dia 6), Dia Mundial da Saúde (dia 7) e 30 anos da morte do cantor Gonzaguinha.

As datas são alguns dos 121 fatos históricos, datas comemorativas e feriados selecionados pelo Projeto Efemérides, da Empresa Brasil de Comunicação (EBC). O Projeto Efemérides traz temas relacionados à história, cultura, ciência, a personalidades, sempre ressaltando as datas nacionais e regionais.

Ele foi criado com o objetivo de oferecer mais um serviço para as áreas produtoras de conteúdo por meio de sugestões de pautas para matérias jornalísticas. A equipe da Gerência de Acervo atende aos pedidos de pesquisa: basta enviar um e-mail para centraldepesquisas@ebc.com.br.

Abril de 2021

1

Nascimento do cantor de música sertaneja paulista José Marciano (70 anos) - em dupla com João Mineiro, fez sucesso nacional e ficou conhecido como O Inimitável Fundação da empresa de tecnologia Apple Computer Inc. por Steve Jobs, Steve Wozniak e Ronald Wayne (45 anos) Dia da Mentira

2

Sexta-Feira da Paixão Nascimento do músico paulista Eduardo Smith de Vasconcellos Suplicy, o Supla (55 anos) Nascimento do ex-jogador paulista de futebol Dener Augusto de Sousa (50 anos) Dia Mundial de Conscientização do Autismo - comemoração internacional aprovada pela ONU na Resolução Nº 62/139 de 18 de dezembro de 2007 Dia Internacional do Livro Infantil e Juvenil - data de nascimento do escritor dinamarquês Hans Christian Andersen, em 1805 Fundação do Guarani Futebol Clube (110 anos)

3

Nascimento da escritora, atriz e dramaturga mineira Maria Clara Machado (100 anos) Nascimento do professor, músico, compositor, arranjador e pianista fluminense Luiz Eça (85 anos) Lançamento do microcomputador modelo Osborne 1 pela Osborne Computer Corporation (40 anos) - foi o primeiro microcomputador portátil comercialmente bem-sucedido

4

Páscoa (data móvel) Fundação da escola de samba Unidos de Vila Isabel (75 anos)

5

Nascimento do cantor e compositor paraibano Genival Lacerda (90 anos) Morte do esportista, músico e empresário fluminense Pedro Paulo Guise Carneiro Lopes, o Pepê (30 anos)

6

Nascimento do ilustrador letão Eli Katz, o Gil Kane (95 anos) - sua carreira englobou os períodos conhecidos como Era de Ouro e Era de Prata dos Quadrinhos Nascimento da atriz paulista Cacilda Becker Iaconis (100 anos) Morte do compositor, pianista e maestro russo Ígor Fiódorovitch Stravinsky (50 anos) - considerado um dos compositores mais importantes e influentes do século 20 Início da primeira Olimpíada da Era Moderna, em Atenas (125 anos) Dia Internacional do Esporte para o Desenvolvimento e a Paz - comemoração instituída pela 96ª sessão da Assembleia Geral da ONU na sua Resolução A/RES/67/296 de 18 de setembro de 2013

7

Nascimento do humorista, ator, músico, cantor e compositor fluminense Antônio Carlos Bernardes Gomes, o Mussum (80 anos) - integrou o quarteto humorístico Os Trapalhões e grupo de samba Os Originais do Samba Treze crianças são assassinadas na Escola Municipal Tasso da Silveira, no Rio de Janeiro, episódio conhecido como Massacre do Realengo (dez anos) Abdicação de Dom Pedro I em favor de seu filho, D. Pedro de Alcântara, futuro D. Pedro II (190 anos) - o ato marcou o fim do Primeiro Reinado e o início do período regencial, no Brasil Dia do Jornalista Dia Mundial da Saúde - comemoração instituída por países-membros da Organização Mundial da Saúde para ser observada a partir de 1950 Fundação do Clube Náutico Capibaribe (120 anos)

8

Nascimento do músico, apresentador de TV paulista Luiz Thunderbird Fernando Duarte (60 anos) Descoberta da supercondutividade pelo físico holandês Heike Kamerlingh Onnes (110 anos) Criação da Universidade Federal da Bahia (UFBA) (75 anos) Dia Nacional do Sistema Braille Dia Mundial da Luta Contra o Câncer Dia Internacional dos Ciganos

9

Início do programa Falando de Música, da Rádio MEC (68 anos)

10

A Holanda é o primeiro país a legalizar a eutanásia (20 anos) Inauguração do Aeroporto de Congonhas (85 anos)

11

Nascimento do cantor, compositor, cronista e músico maranhense de MPB José Ribamar Coelho Santos, conhecido como Zeca Baleiro (55 anos) Dia Mundial da Doença de Parkinson

12

Nascimento do professor cearense Lauro de Oliveira Lima (100 anos) - conhecido pela sua atuação política na educação e pelo desenvolvimento do Método Psicogenético, estruturado a partir da Epistemologia Genética de Jean Piaget Nascimento do humorista, ator, radioator, produtor, locutor, roteirista, escritor, dublador, apresentador, compositor e pintor cearense Francisco Anysio de Oliveira Paula Filho, conhecido artisticamente como Chico Anysio (90 anos) Lançamento da Vostok 1, primeira espaçonave tripulada com ser humano (60 anos) - o cosmonauta russo/soviético Iuri Alexeievitch Gagarin tornou-se o primeiro ser humano a viajar pelo espaço Início da Guerra Civil Americana, também conhecida como Guerra de Secessão ou Guerra Civil dos Estados Unidos (160 anos) Ocorre o primeiro lançamento de um ônibus espacial, o modelo estadunidense Columbia, com a missão STS-1 (40 anos)

13

Nascimento do psicanalista francês Jacques-Marie Émile Lacan (120 anos) Nascimento do dramaturgo, escritor e Nobel de Literatura irlandês Samuel Barclay Beckett (115 anos) Nascimento do compositor paulista Carlos Henrique Paganetto Roma (85 anos) - conhecido por ter criado a música e letra do hino oficial do Santos Futebol Clube Dia do Hino Nacional Brasileiro

14

Morte do músico, compositor e saxofonista fluminense Victor Assis Brasil (40 anos) - um dos mais aclamados instrumentistas do jazz brasileiro Morte da estilista mineira Zuleika de Souza Netto, a Zuzu Angel (45 anos) Morte da escritora, intelectual, filósofa existencialista, ativista política, feminista e teórica social francesa Simone Lucie-Ernestine-Marie Bertrand de Beauvoir, mais conhecida como Simone de Beauvoir (35 anos) Morte do filósofo, jurista, político, professor universitário e poeta paulista Miguel Reale (15 anos) Dia Mundial do Café

15

Morte do poeta fluminense Dante Milano (30 anos) Morte do cantor e compositor estadunidense Joey Ramone (20 anos) Dia Mundial do Desenhista - a data foi criada para comemorar o aniversário de Leonardo da Vinci Dia Nacional do Desarmamento Infantil Dia Nacional da Conservação do Solo

16

Nascimento do compositor e letrista fluminense Antônio de Pádua Vieira da Costa, o Luís Antônio (100 anos) Dia Mundial da Voz

17

Nascimento do autor de telenovelas, escritor, dramaturgo, jornalista e publicitário paulista Benedito Ruy Barbosa (90 anos) Nascimento do produtor, guitarrista, baixista, compositor e cantor baiano Hyldon de Souza Silva, o Hyldon (70 anos) Dezenove membros do Movimento dos Trabalhadores Rurais sem Terra são mortos pela Polícia Militar durante o confronto no Pará, no chamado Massacre de Eldorado dos Carajás (25 anos) Fim da Guerra dos Trezentos e Trinta e Cinco Anos entre os Países Baixos e as Ilhas Scilly (35 anos) Dia Internacional dos Hemofílicos Dia Nacional da Botânica - a data foi instituída pelo Decreto de Lei nº 1.147, de 24 de maio de 1994, em homenagem às comemorações dos 200 anos do nascimento do naturalista alemão Carl Friedrich Philipp von Martius Estreia do programa Quadrante, na Rádio MEC (60 anos)

18

Dia Nacional do Livro Infantil - a data foi escolhida em homenagem a Monteiro Lobato Dia Internacional dos Monumentos e Sítios

19

Nascimento do cantor e compositor fluminense Roberto Carlos (80 anos) Morte do ator e humorista gaúcho Walter D'Ávila (25 anos) Nascimento do poeta, crítico literário e de arte, professor de literatura e tradutor pernambucano Manuel Bandeira (135 anos) - dentre suas várias atividades, escreveu crônicas para o programa Quadrante, da Rádio MEC Lançamento da primeira estação espacial soviética Salyut 1 (DOS 1) colocada em órbita pela humanidade (50 anos) Dia do Índio Dia do Exército Brasileiro Início do programa Alô Daisy, da Rádio Nacional RJ (50 anos)

20

Dia do Disco - a data surgiu em homenagem ao músico Ataulfo Alves, que morreu em 20 de abril de 1968 Dia do Diplomata - marca a data de nascimento do Barão do Rio Branco, patrono da diplomacia brasileira

21

Nascimento de Elizabeth II (95 anos) - atual rainha do Reino Unido e de 15 outros Estados independentes conhecidos como Reinos da Comunidade de Nações, além de chefe da Commonwealth, formada por 53 estados Morte do jogador de futebol e treinador mineiro Telê Santana da Silva (15 anos) Morte do músico, cantor, compositor, multi-instrumentista, produtor, ator, filantrópico e dançarino estadunidense Prince Rogers Nelson, o Prince (cinco anos) Dia da Inconfidência Mineira Inauguração do Teatro Nacional Cláudio Santoro (40 anos) Inauguração do Centro Cultural Banco do Brasil (20 anos)

22

Nascimento do saxofonista, flautista, compositor e arranjador mineiro Nivaldo Lima Ornelas (80 anos) Nascimento da rainha espanhola Isabel I de Castela, também conhecida como Isabel, a Católica (570 anos) - juntamente com seu marido Fernando de Aragão, forneceu apoio financeiro e intelectual às grandes navegações espanholas, em especial a viagem de Cristóvão Colombo, que resultaria na chegada ao continente americano Nascimento do compositor, cantor e instrumentista fluminense Aldacir Evangelista de Mendonça, o Aldacir Louro (95 anos) - atuou em rádio e televisão, apresentando-se na década de 1950 em vários programas da Rádio Nacional e Rádio Mayrink Veiga Dia do Descobrimento do Brasil pelos portugueses Dia Internacional da Mãe Terra - comemoração que foi iniciada em 1970 como o Dia da Terra ou Earth Day nos Estados Unidos da América, quando o senador norte-americano Gaylord Nelson convocou o primeiro protesto nacional contra a poluição do nosso planeta, tendo recebido a adesão de vários países após 1990 e sendo ratificada pela 80ª Assembleia Geral da ONU

23

Nascimento do cantor e compositor estadunidense Roy Kelton Orbison (85 anos) - um dos pioneiros do rock and roll, autor do hit Oh, Pretty Woman Morte da atriz, jornalista e escritora australiana Pamela Lyndon Travers (25 anos) - autora dos livros com a babá Mary Poppins Morte do escritor inglês William Shakespeare (405 anos) Dia Mundial do Livro e do Direito Autoral - nesta data, no ano de 1616, morreram Miguel de Cervantes, William Shakespeare e Inca Garcilaso de la Vega Dia Mundial dos Escoteiros Dia Nacional do Choro Dia de São Jorge - feriado estadual no Rio de Janeiro

24

Nascimento da educadora gaúcha Esther Pillar Grossi (85 anos) Tombamento estadual do Centro Histórico e Igreja Matriz de São Thomé das Letras/MG (25 anos)

25

Nascimento do ator e produtor paulista Umberto Magnani Netto (80 anos) Presidente Jânio Quadros assina Lei 3.890-A, autorizando a União a constituir a Eletrobras (60 anos) Dia Mundial da Malária - comemoração internacional que foi oficializada em maio 2007 pela 60ª sessão da Assembleia Mundial da Saúde da OMS Dia da Visão (campanha da capital paulista)

26

Nascimento do cantor, compositor e apresentador fluminense Diogo Nogueira (40 anos) Acidente nuclear de Chernobyl (35 anos) Dom João VI e família real retornam a Portugal (200 anos)

27

Dia Mundial do Design Gráfico Dia da Empregada Doméstica

28

Nascimento da atriz e humorista paulistana Nair Bello Sousa Francisco (90 anos) Primeira missão espacial a levar um turista espacial à órbita terrestre, o empresário estadunidense Dennis Tito (20 anos) Dia Nacional da Educação - comemoração relacionada ao fim da Cúpula Mundial da Educação, realizada de 26 a 28 de abril de 2000 na cidade senegalesa de Dakar, com a participação de 180 países. No encontro foi assumido um compromisso de não poupar esforços políticos e financeiros para que a educação chegue a todas as pessoas do planeta. A Semana Mundial de Ação pela Educação ou Global Action Week for Education tem sido celebrada na última semana de abril, a partir da iniciativa da Campanha Global pela Educação ou Campaign for Education Dia Mundial em Memória das Vítimas de Acidentes de Trabalho Dia Nacional da Caatinga

29

Morte do cantor e compositor fluminense Luiz Gonzaga do Nascimento Júnior, o Gonzaguinha (30 anos) Nascimento da cantora e compositora fluminense Dinahir Tostes Caymmi, mais conhecida como Nana Caymmi (80 anos) Dia Internacional da Dança - a Unesco escolheu esse dia por ser a data de nascimento do mestre francês Jean-Georges Noverre (1727-1810), que ultrapassou os princípios gerais norteadores da dança do seu tempo para enfrentar problemas relativos à execução da obra. Sua proposta era atribuir expressividade à dança por meio da pantomima, a simplificação na execução dos passos e a sutileza nos movimentos. Noverre se destaca na história por ter escrito um conjunto de cartas sobre o balé de sua época, Letters sur la Danse Última edição do jornal carioca Jornal do Commercio, que circulou de 1827 a 2016. Na época de sua extinção, era o jornal mais antigo em circulação na América Latina (cinco anos)

30