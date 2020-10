Fatos históricos, datas comemorativas e feriados de outubro de 2020

No mês de outubro de 2020, dois dos maiores jogadores da história do futebol - senão os dois maiores - fazem aniversário. No dia 23 de outubro, Edson Arantes do Nascimento, mais conhecido como Pelé, completa 80 anos de idade. Cinco dias depois, no dia 28, Diego Armando Maradona chega aos 60 anos de vida. No âmbito esportivo, o mês também é marcado pelos 60 anos da inauguração do estádio Cícero Pompeu de Toledo, o Morumbi.

Acesse a tabela com as datas de outubro (Fonte: Acervo da EBC)

Porém, o mês do feriado do Dia da Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, 12 de outubro, não é marcado apenas por acontecimentos esportivos. Também no dia 12 é comemorado o dia das crianças. Já no dia 1º, é celebrado o Dia Internacional das Pessoas Idosas, criado pela Organização das Nações Unidas (ONU) em 1990.

No aspecto cultural, o mês é marcado pelos 50 anos de morte da cantora norte-americana Janis Joplin (ela morreu no dia 4 de outubro de 1970) e pelo dia do Saci, no dia 31 de outubro. A data foi estabelecida por lei federal em contraposição às comemorações do Dias das Bruxas ou "Halloween", de tradição cultural celta.

Outubro também é o mês da campanha mundial de conscientização sobre o câncer de mama e o câncer de colo do útero. O movimento foi batizado de Outubro Rosa e começou na década de 1990, liderado pela fundação norte-americana Susan G. Komen for the Cure. A intenção é divulgar informações sobre as doenças e seus tratamentos e alertar para a importância do diagnóstico precoce. Neste mês, é comum que prédios e monumentos de várias cidades sejam iluminados com a cor rosa, bem como o uso do símbolo da campanha - um laço rosa - é incentivado para chamar a atenção para a questão.

As datas são alguns dos 103 fatos históricos, datas comemorativas e feriados selecionados pelo Projeto Efemérides, da Empresa Brasil de Comunicação (EBC). O Projeto Efemérides traz temas relacionados à história, personalidades, cultura, ciência, etc., sempre ressaltando as datas nacionais e regionais. Ele foi criado com o objetivo de oferecer mais um serviço para as áreas produtoras de conteúdo por meio de sugestões de pautas para matérias jornalísticas. A equipe da Gerência de Acervo atende aos pedidos de pesquisa: basta enviar um e-mail para centraldepesquisas@ebc.com.br.

Lista de fatos históricos e feriados de outubro de 2020