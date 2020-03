Bolsa de Valores de Tóquio sofre maior queda em 30 anos

Os preços das ações na Bolsa de Valores de Tóquio sofreram nesta sexta-feira (13) sua maior queda em um só dia em 30 anos, em meio ao contínuo aumento dos temores sobre a pandemia do coronavírus (Covid-19).

O índice Nikkei de 225 ações caiu em mais de 1.800 pontos, terminando o pregão em 17.431 pontos, um recuo de 1.128 pontos em relação ao dia de ontem (12) e o encerramento mais baixo desde novembro de 2016. O índice caiu cerca de 16% só nesta semana.

Segundo fontes do mercado econômico, os mercados globais estão passando por situações parecidas com a crise financeira de 2008, e o futuro continua incerto.

No mercado de câmbio de Tóquio, o dólar registrou hoje alta. Às 17 horas, no horário local, a moeda dos Estados Unidos estava sendo negociada entre 105,83 e 105,85 ienes, um avanço de 2,17 iene em relação à cotação vespertina do dia anterior.