Pandemia leva Hong Kong a proibir chegada de turistas ao território

O governo de Hong Kong informou nesta segunda-feira que vai proibir todas as chegadas de turistas ao território em meio a um aumento no número de casos importados do novo coronavírus, juntando-se a cidades ao redor do mundo na batalha para conter a propagação do vírus.

O governo também afirmou estar avaliando a suspensão da venda de álcool em restaurantes e bares licenciados na cidade, que tem 318 casos confirmados e quatro mortes pela infecção.