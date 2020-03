Preços do petróleo caem 7% após Trump restringir viagens

O preço do petróleo Brent recuou 7% nesta quinta-feira (12), depois de o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, restringir viagens da Europa para o país como parte das medidas para evitar a disseminação do coronavírus, que foi descrito pela Organização Mundial da Saúde (OMS) como uma pandemia.

Uma onda de oferta barata chegando ao mercado, proveniente da Arábia Saudita e dos Emirados Árabes Unidos, também ajudou a pressionar as cotações. Os produtores árabes do Golfo Pérsico estão elevando bombeamento para entrar na ofensiva em uma guerra de preços com a Rússia.

O petróleo Brent fechou em queda de US$ 2,57 , ou 7,2%, a 33,22 dólares por barril, enquanto o petróleo dos EUA recuou US$ 1,48 , ou 4,5%, para US$ 31,50 o barril.

Depois de Trump anunciar as restrições às viagens, os índices acionários globais despencaram nesta quinta-feira.

Os preços recuperaram perdas brevemente, depois de o Federal Reserve de Nova York anunciar que aumentaria as compras de Treasuries e introduziria novas operações compromissadas, mas o leve respiro teve vida curta nos mercados.

"A carnificina no mercado global continua, à medida que Wall Street enfrenta dificuldades para compreender por quanto tempo a pandemia global afetará viagens, comércio e a vida cotidiana", disse Edward Moya, analista sênior de mercado da OANDA em Nova York.