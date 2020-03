Riviera Francesa usa drone para alertar sobre coronavírus

As raras pessoas que se aventurarem pelas praias desertas sob as palmeiras da Promenade des Anglais, da orla de Nice, ouvirão do céu um alerta de saúde sobre o coronavírus, mais precisamente de um drone: "Mantenha uma distância segura de ao menos um metro entre as pessoas".

A polícia da cidade da Riviera Francesa fez uma parceria com uma operadora particular de drones, e em breve uma segunda aeronave por controle remoto pode ser acionada em Cannes, mais adiante no litoral.

Munido de um alto-falante, o drone circula acima de alguns dos locais mais populares da cidade lembrando os cidadãos da ordem de confinamento do governo.

A França orientou os cidadãos a ficarem em casa, exceto para comprar comida, ir ao trabalho ou procurar ajuda médica, enquanto combate a epidemia de coronavírus que se propaga mais rapidamente na Europa. O presidente Emmanuel Macron expressou frustração porque a população não está levando as ordens de saúde pública a sério.

O prefeito de Nice, Christian Estrosi, anunciou que fechará a Promenade des Anglais e que pode impor um toque de recolher caso seja necessário.